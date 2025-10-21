Apple, la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, debuta como cantante y sorprende con su talento

Apple Martin hizo su debut como cantante en el Cannery Hall de Nashville con la banda Jade Street con quienes interpretó su tema “Satellites”.

Apple Martin , la hija de Chris Martin y Gwyneth Paltrow , demostró que el talento se lleva en la sangre. La joven de 21 años hizo oficial su debut como cantante, siguiendo los pasos de su famoso papá, quien es vocalista de Coldplay.

La estudiante de Derecho por parte de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, Tennessee sorprendió con su voz al subir al escenario junto al grupo Jade Street para interpretar su tema, “Satellites”.

Apple Martin debuta como cantante

Apple Martin hizo su debut como cantante en el Cannery Hall de Nashville con la banda Jade Street, con quienes interpretó su tema “Satellites”, una colaboración de la joven con sus compañeros de la Universidad de Vanderbilt, los músicos Eli Meyuhas y Zachery Zwelling.

Apple Martin (Instagram)

Sobre el escenario, Apple llevó un look relajado con un top blanco que dejaban el abdomen al descubierto, falda corta negra y su pelo rubio suelta.

Entre los videos que circulan en redes sociales se puede ver a Chris Martin disfrutando de show entre el público, sin embargo, «dejó en claro a los fans que, si bien disfrutaba conocerlos, estaba allí para apoyar a su hija y no quería que la noche se centrara en él», según Vanderbilt Hustler.

La carrera musical de Apple Martin

Este no es el primer acercamiento de Apple Martin con la música: la joven colaboró en la composición del tema “Feelslikeimfallinginlove» de Coldplay y junto a Selena Gomez, en el tema “Let Somebody Go” incluída en su álbum Music of the Spheres de la banda.

Apple Martin (Instagram)

Además, hace unos cuantos años, cuando era niña, acompañó a su papá en un evento benéfico del Malibu Boys and Girls Club, donde interpretaron a dúo la canción “Just a Little Bit of Your Heart” de Ariana Grande.

Apple es la hija mayor de Paltrow y Martin; la ex pareja también son padres de Moses, de 19 años, quien también tiene su propia banda, Dancer, en la que, al igual que su papá, toca la guitarra y es vocalista.

Apple Martin (Getty Imagen)

En los últimos meses, ha incursionado en el mundo del modelaje, participando en diversas campañas. Desde una colaboración con la firma Self-Portrait hasta un proyecto especial junto a su mamá para GapStudio.