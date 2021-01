Anya Taylor-Joy, promesa en la actuación para 2021

En un periodo de siete meses, tan sólo este año, Anya Taylor-Joy interpretó a una adolescente británica entrometida en Emma, a una mutante rusa con poderes de teletransportación en la más reciente entrega de X-Men, y a una huérfana estadunidense que se vuelve un fenómeno del ajedrez en The Queen’s Gambit (Gambito de dama), serie que se puede ver en Netflix.

Y su carrera apenas comienza. La actriz de 24 años se encuentra en el norte de Irlanda filmando The Northman junto a Nicole Kidman, Alexander Skarsgard, Willem Dafoe y Ethan Hawke. Recientemente Warner Bros. anunció que dará vida a Furiosa en la anticipada precuela de Mad Max: Fury Road (Mad Max: Furia en el camino). Y tiene otra película que se estrenará en abril: Last Night in Soho, thriller sicológico de Edgar Wright.

La plataforma de Netflix ha reportado que Gambito de dama ha sido una de las series internacionales más exitosas hasta la fecha. Emma recibió grandes elogios de la crítica y fue éxito de taquilla, al igual que la cinta de terror realizada por Robert Eggers en 2015, The Witch (La Bruja), que fue el debut de Taylor-Joy como protagonista y que le mereció el Premio Gotham del Cine Independiente en la categoría de Mejor Actriz Revelación. También ha sido elogiada por su trabajo en Split (Fragmentado) de M. Night Shyamalan, la comedia oscura/thriller Thoroughbreds (Purasangre) y Peaky Blindersde la cadena BBC One.

Una amiga me dijo una vez ‘jamás hablarías de tus amigos del modo en que hablas de ti’, y eso fue enorme”, dijo Taylor-Joy.

Es un viaje tan difícil para cada individuo hacerse amigo de uno mismo. Algunas personas nacen y lo tienen, y yo aplaudo a esas personas. Yo no fui una de ellas”.

Aunque dice que su carrera “puede ser un poco intensa”, asegura que “el camino ha sido un proceso hermoso”.

Tengo muchísima energía, y creo que esta carrera y las horas que requiere me cansan lo suficiente como para mantenerme cuerda, lo cual aprecio”, dijo.

Hacer películas es difícil. Cualquier película que se hace es un milagro que pueda ser atestiguada por otras personas. El hecho de siquiera haber llegado ahí es un pequeño milagro, y trabajar con tanta gente talentosa y tanta gente diferente para hacer eso realidad es extrañamente reafirmante. Me hace muy feliz”, enfatizó.

Por: Excélsior