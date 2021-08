Anya Taylor-Joy estará en el remake Nosferatu, dirigido por Robert Eggers

El cineasta Robert Eggers hizo de su ópera prima La bruja (2015) no sólo una de las películas de horror más memorables de la última década, sino también el largometraje responsable de catapultar a una de las actrices más solicitadas de la actualidad. Ella es, por supuesto, la nominada al Emmy Anya Taylor-Joy, quien por tercera ocasión trabajará bajo la dirección de Eggers, con motivo del anticipado remake Nosferatu.

El anuncio de aquel vampírico proyecto sucedió hace poco más de seis años, justo al término de la corrida comercial de La bruja en cines. Desde entonces se dijo que Anya Taylor-Joy estaba considerada para encarnar a Ellen Hutter, la mujer que cautiva a Nosferatu en la homónima película de 1922. Sin bien han sido escasos los avances reportados en torno al remake escrito y dirigido por Robert Eggers, Los Angeles Times publicó esta semana un perfil de Taylor-Joy donde aparentemente confirma que la actriz sigue apuntadísima para protagonizar aquella venidera película.

Así lo manifestó el medio, dentro de un listado compuesto por los siguientes títulos fílmicos en los que Anya Taylor-Joy colaborará:

«Su agenda está reservada para los próximos dos años y medio, comenzando pronto con The Menu, una comedia oscura ambientada en el mundo de la cultura culinaria exótica y dirigida por Mark Mylod (Succession). Luego, pasando el próximo año a Furiosa, la precuela de George Miller de Mad Max: Fury Road. Después de eso, se reunirá con el guionista y director de Queen’s Gambit, Scott Frank, para el thriller Laughter in the Dark y con Eggers nuevamente en una reelaboración del clásico de vampiros Nosferatu«.

En 2017 se reportó que la eventual actriz de Gambito de Dama sostenía pláticas para sumarse al proyecto del célebre colmilludo, e incluso ella expresó su emoción por trabajar de nueva cuenta con Robert Eggers en el susodicho remake. “Además de ser un ser humano maravilloso, [Eggers] es un director muy brillante. Así que, con suerte, tendremos la oportunidad de hacer eso juntos, sí», comentó a EW.

Curiosamente, el también director de El faro (2019) concibió una obra de teatro con base en el argumento de Nosferatu cuando era estudiante de preparatoria. Tiempo después, su adaptación volvió a montarse pero ahora profesionalmente, lo cual habría suscitado los deseos de Robert Eggers de dedicarse a la dirección cinematográfica (vía). Así que no extraña que siga trabajado arduamente por llevar su reinvención de aquella cinta del expresionismo alemán a la pantalla grande.

«Pasé tantos años y tanto tiempo [preparándolo], vertí mucha sangre en él [que] sería una verdadera lástima que nunca sucediera», comentó el cineasta sobre su proyectado remake en 2019.

Fuente: CinePremiere