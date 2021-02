Anya Taylor-Joy está nominada a los Globos de Oro como Mejor Actriz por “Emma” y “Gambito de dama”

Si hoy mismo se hiciera una votación por las actrices más populares en el último año, es muy probable que Anya Taylor-Joy dispute el primer puesto, especialmente después de protagonizar la exitosa serie de Netflix: Gambito de dama, en la que presentó a la asombrosa ajedrecista, Beth Harmon. Todo aquel que haya seguido muy de cerca la carrera de la intérprete nacida en Estados Unidos, pero con ascendencia argentina, sabrá que su talento va en ascenso y esto mismo se vio reflejado en las nominaciones a los Golden Globes 2021.

Por supuesto, su trabajo en Gambito de dama le brindaría reconocimiento al ser nominada como Mejor actriz de miniserie o película hecha para televisión, finalmente la química actoral que mostró con Thomas Brodie-Sangster, Marcin Dorocinski y Marielle Heller terminó por atrapar a millones de seriéfilos alrededor del mundo y no cabe duda que esta producción tuvo gran impacto en la plataforma del gigante del streaming, convirtiéndose en una de las producciones originales del servicio streaming con mayor popularidad del 2020, incluso muchos pedían segunda temporada, pero lo cierto es que siempre fue pensada como un título limitado.

¿Pensabas que Anya Taylor-Joy únicamente tuvo un gran papel en la miniserie de Netflix? No es así y su segunda nominación a los Golden Globes 2021 lo puede constatar al ser contendiente en la categoría de Mejor actriz en una película de comedia o musical por Emma, dirigida por la debutante Autumn de Wilde en la que compartió créditos con Johnny Flynn y Josh O’Connor, la cual por cierto filmó a la par de Gambito de dama. Cabe destacar que al comienzo, Anya no quería aceptar el papel debido a que no se consideraba guapa, pero lograron convencerla y al final ha rendido frutos. Lo malo es que la distribución de la cinta se vio mermada por la pandemia, pero ya la puedes disfrutar en algunos servicios de Video on Demand.

Con este par de nominaciones Taylor-Joy se encamina como una de las claras favoritas por el público para hacerse de toda clase de reconocimientos ya que su talento actoral es notable y es acompañado de un enorme carisma, combinación que podría valerle dos Golden Globes, en donde compite con Cate Blanchett (Mrs. America), Nicole Kidman (The Undoing), Shira Haas (Poco ortodoxa) y Daisy Edgar-Jones (Normal People) en la respectiva categoría; no la tiene fácil, ya que está frente a titanes de la actuación, pero su trabajo como Harmon fue magnífico, por lo que tiene posibilidades.

Por otra parte, sus rivales a vencer dentro del ámbito cinematográfico serán: Kate Hudson (Music), Michelle Pfeiffer (French Exit), Maria Bakalova (Borat: Subsequent Moviefilm) y Rosamund Pike (I Care a Lot). No cabe duda que Anya Taylor-Joy tiene un duro camino para hacerse de estos premios, pero el apoyo del público, la prensa y la propia industria podría terminar por decantarse por su nombre. La ceremonia de premiación de los Golden Globes 2021 se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en formato virtual conducida por Tina Fey desde Nueva York y Amy Poehler en Los Ángeles.