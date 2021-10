Anuncian serie spin-off de That ’70s Show en Netflix

Es hora de dejar atrás los años setenta y viajar dos décadas hacia el futuro. ¿Cómo estará sobrellevando la familia Forman el mundo noventero? Pues la empresa de la «N» roja está dispuesta a brindarnos una respuesta. Esta semana, llegan reportes de que una serie spin-off de That ’70s Show se encuentra en desarrollo y presume a las mentes responsables a aquella emblemática sitcom de la cadena Fox. Sólo que ahora, el argumento se situará en los últimos años del siglo XX, pero ciertamente traerá de vuelta a personajes conocidos.

El spin-off en cuestión lleva por título That ’90s Show y tiene garantizados a Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp dentro del elenco. Recordemos que ellos dieron vida, respectivamente, a los matrimoniados Red y Kitty Forman en el programa original. Tales personajes ahora tienen una nieta adolescente que pasará con ellos las vacaciones veraniegas en Point Place, el pueblo ficcional donde igualmente se desarrolla That ’70s Show.

«Ambientada en Wisconsin en 1995, That ’90s Show sigue a Leia Forman, hija de Eric (Topher Grace) y Donna (Laura Prepon), que está visitando a sus abuelos durante el verano», se lee en una descripción de Deadline. «Ahí se une a una nueva generación de niños de Point Place bajo el ojo vigilante de Kitty y la severa mirada de Red. El sexo, las drogas y el rock ‘n roll nunca mueren, sólo cambian de ropa».

Bonnie y Terry Turner, quienes crearon el show original —en complicidad con Mark Brazill—, fungirán como productores ejecutivos del spin-off, ahora en compañía de su hija Lindsay Turner. El guionista Greg Mettler (Man with a Plan) será el showrunner de That ’90s Show.

De momento, Netflix dio luz verde a diez episodios de la venidera serie. Los reportes asimismo señalan que no hay ningún acuerdo para que otros miembros del elenco de That ’70s Show se sumen a la novedosa producción. Sin embargo, no es descartable que algunos de ellos eventualmente se integren en sus clásicos roles, incluido el célebre Ashton Kutcher, en los zapatos de Michael Kelso.

La serie cómica That ’70s Show vio la luz en 1998. A lo largo de ocho temporadas y 200 episodios, contó la historia de seis adolescentes y sus desventuras mientras crecen en una comunidad del norte de Estados Unidos, entre 1976 y 1979. El programa recibió casi una veintena de nominaciones al premio Emmy durante toda su transmisión.

En 2002, Fox intentó expandir la franquicia mediante That ’80s Show, el cual estuvo muy lejos de alcanzar el éxito de su predecesora. Duró sólo una temporada de 13 episodios y recibió críticas muy negativas. ¿Podrá Netflix evadir un destino similar?

