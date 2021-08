Anuncian oficialmente un nuevo Call of Duty con ambiente clásico

Los juegos de disparos son posiblemente uno de los géneros de los cuales los fans no se cansan, por eso es que es tan interesante cuando un nuevo título es anunciado y en esta ocasión el turno es de Call of Duty.

La icónica franquicia de videojuegos de disparos en primera persona anunció su nueva entrega mediante un enigmático trailer que muestra un poco del tono que prevalecerá en el nuevo juego.

El nombre de esta nueva entrega será Call of Duty: Vanguard y, por lo que se pudo ver en los adelantos del video, será un regreso al ambiente de la Segunda Guerra Mundial donde comenzó toda la franquicia originalmente a comienzos de los 2000.

Otro detalle bastante interesante es que, por cada área mostrada en el video de anuncio, se enfoca lo que parece ser una cara distinta en cada ocasión, por lo que se podría esperar que sean referencias a los nuevos protagonistas de la campaña de historia que tendrá este nuevo juego, que según se alcanza a notar parece que transcurrirá a lo largo de 4 distintos frentes de la guerra.

El tono que se plasma en el adelanto es bastante similar a otro juego de disparos, Battlefield 1, el cual tuvo una acogida bastante notable al tratarse de una experiencia narrativa interesante transcurrida en la Primera Guerra Mundial y alejarse del resto de juegos de disparos del momento que estaban centrados en una experiencia más futurista sin muchos aportes de historia.

En años recientes los juegos de Call of Duty han experimentado con ideas bastante diversas entre las cuales las más recientes han sido un reboot del originalmente aclamado Modern Warfare y también una entrega bastante experimental con Call of Duty: Black Ops Cold War que, como su nombre lo indica, plantea una serie de aventuras al tiempo que transcurren las épocas de la Guerra Fría.

Por ahora se sabe muy poco acerca del nuevo juego que llegará, pero más detalles serán revelados mediante un evento dentro del juego Call of Duty Warzone, la respuesta de la franquicia ante los juegos estilo Battle Royale de combate “todos contra todos” en un mapa amplio que se va cerrando a medida que avanza el tiempo.

Un evento similar se realizó previamente dentro del juego para dar a conocer Black Ops Cold War en su momento y fue bastante llamativo pues requirió de la interacción de los jugadores para recopilar pistas que posteriormente la comunidad fue uniendo hasta dar tanto con la información del nuevo juego como beneficios dentro del mismo Warzone.

Sobre el juego también se conoce que está siendo desarrollado por Sledgehammer Games, el estudio responsable también de juegos como Call of Duty: Modern Warfare 3 y Call of Duty: WWII, el cual a pesar de estar ambientado también en la Segunda Guerra Mundial no tuvo un recibimiento destacable entre los jugadores.

La revelación oficial del nuevo Call of Duty Vanguard se realizará el próximo 19 de agosto a las 10:30 AM Hora Pacífico al tiempo que se iniciará el evento temático dentro de Warzone, el cual está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC.

Fuente: Infobae