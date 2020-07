Anuncia Netflix precuela de “The Witcher”

La temporada 2 de la serie está en plena producción, por lo que será cuestión de meses (o quizá un poco más) para conocer más historias sobre Geralt de Rivia (Henry Cavill), no obstante, la plataforma de streaming ha anunciado que habrá una precuela a todos estos eventos en forma de miniserie llamada: The Witcher: Blood Origin.

El proyecto abarcará seis episodios que se grabarán en Reino Unido y cuya sinopsis oficial menciona: “Ambientado en un mundo élfico 1,200 años antes del mundo de The Witcher, Blood Origin contará una historia perdida en el tiempo: el origen del primer Witcher y los eventos que conducen a la crucial ‘conjunción de las esferas’ cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno”.

Por ahora no se ha mencionado nada respecto al elenco que protagonizará la serie, sin embargo, no es probable que veamos a Henry Cavill, Anya Chalotra y Freya Allan, ya que la historia no estará centrada en ellos, sino en tiempos muchos más antiguos, por lo que habrá nuevos rostros que se unan a la franquicia, aunque de igual forma el relato tendrá conexiones con The Witcher y sus temporadas.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin”, menciona Declan de Barra (Iron Fist) en un comunicado, quien fungirá como showrunner y productor ejecutivo de la serie precuela: “Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos? Siempre me ha fascinado el auge y la caída de las civilizaciones, cómo la ciencia, el descubrimiento y la cultura florecen justo antes de esa caída”.

“Cómo vastas extensiones de conocimiento se pierden para siempre en tan poco tiempo, a menudo agravado por la colonización y una reescritura de la historia. Dejando sólo fragmentos de la verdadera historia de una civilización. The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher”, platicó el músico irlandés en sus redes.

Por ahora no se ha mencionado nada respecto a la fecha de estreno de The Witcher: Blood Origin o si llegará antes que la temporada 2 de The Witcher, por lo que habrá que esperar para saberlo.

Por: El Imparcial