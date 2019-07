Anuncia Amazon Studios a creativos para serie ‘El señor de los anillos’

La esperada serie de El señor de los anillos, uno de los proyectos más ambiciosos de Amazon, ha anunciado los nombres que compondrán su equipo creativo. Y la particular ‘comunidad’ de la ficción de Amazon está plagada de talentos del medio ya que cuenta con productores de Juego de Tronos, Breaking Bad, Stranger Things o Los Soprano entre otras.

La serie ha anunciado los que forman parte de su equipo a través de un tuit en el que aparecen los miembros ya confirmados. A los productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners de la ficción, se les unen J.A. Bayona (Jurassic World: El reino caído) como productor ejecutivo y director de los dos primeros capítulos y Belén Atienza, colaboradora habitual del director español, como productora ejecutiva.

Entre las destacadas incorporaciones se incluyen personalidades de la industria como Lindsey Weber, Bruce Richmond (Juego de Tronos), Gene Kelly (Bloadwalk Empire) o Sharon Tal Yguado. También están los guionistas y productores ejecutivos Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Cahill (Los Soprano), Justin Doble (Stranger Things) o Ron Ames.

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019