Anthony Hopkins recuerda el momento exacto que se dio cuenta de que era alcohólico

Anthony Hopkins recordó un episodio aterrador que lo hizo enfrentar la realidad y le hizo darse cuenta de que estaba enfrentando una seria adicción al alcohol.
Durante su participación en el podcast The Interview del New York Times, el actor de 87 años relató cómo aquel momento crítico lo llevó a reconocer la gravedad de su situación y la urgencia de buscar ayuda.
Anthony Hopkins narra el momento exacto en que supo que era alcohólico
Anthony Hopkins recordó uno de los momentos más difíciles de su vida: el instante en que se dio cuenta de que era alcohólico.
“Estaba borracho, manejando mi auto aquí en California, completamente en blanco, sin idea de adónde iba, cuando me di cuenta de que podría haber matado a alguien. O a mí mismo, lo cual no me importaba”, confesó.
Hopkins admitió que ese pensamiento lo impactó profundamente. “Podría haber matado a una familia en un auto, ¿sabes?”, dijo.
El intérprete reconoció que aquella fue la escena que lo llevó a enfrentar y aceptar su realidad: “Me di cuenta de que era alcohólico, y recuperé la cordura”, señaló. Poco después, al encontrarse con un exagente en una fiesta en Beverly Hills, le expresó: “Necesito ayuda”.
Anthony Hopkins sintió un cambio interior
El actor también recordó el momento exacto en que sintió un cambio interior definitivo después de acudir a un programa de rehabilitación.
“Eran exactamente las 11 en punto, miré mi reloj”, contó. “Y esta es la parte escalofriante: un pensamiento o voz profunda y poderosa me habló desde dentro y dijo: ‘Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo ha tenido un propósito, así que no olvides ni un momento de ello’”.
Anthony Hopkins relató que esa voz interior le quitó por completo el deseo de beber. “El impulso de beber me fue quitado, o se fue”, explicó. Desde entonces se ha mantenido sobrio durante décadas y afirma que no busca teorías complejas para explicar lo sucedido.
“Ahora no tengo teorías, excepto la divinidad o ese poder que todos poseemos dentro de nosotros que nos crea desde el nacimiento, la fuerza de la vida, lo que sea. Es una conciencia, creo. Eso es todo lo que sé”, señaló. “El alcohol es maravilloso porque te hace sentir instantáneamente en un espacio diferente”, compartió, añadiendo que “me hacía sentir grande” y ayudaba a “anular” su “incomodidad”.
Finalmente, Hopkins abordó la nueva mirada que ha cultivado con los años: “Hay dificultades monstruosas en la vida y te das cuenta de ellas”, dijo. “Pero finalmente, acercándome a los 88 años de edad, me despierto por la mañana diciendo: ‘Todavía estoy aquí. ¿Cómo?’”.
