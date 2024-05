Anne Hathaway hace su debut en TikTok: ‘¡La reina está aquí!’

Anne Hathaway ya está en Tik Tok. La actriz de El diario de la princesa, de 41 años, hizo su debut en la popular plataforma de redes sociales publicando un montaje lleno de moda de su vida durante los últimos años.

Si bien el clip rindió homenaje a los muchos logros profesionales de Hathaway, incluida su participación en la película The Witches, WeCrashed de AppleTV+ y su último proyecto, The Idea of ​​You de Amazon Prime, se aseguró de recordarles a los fan algunos de sus momentos memorables.

Anne Hathaway debuta en TikTok

Anne Hathaway no solo mostró el colorido look de Christopher John Rogers que usó mientras un tour de prensa para promocionar WeCrashed, sino que también incluyó lo más destacado de la Met Gala 2023, donde apareció con un vestido de Versace y se reunió con su coprotagonista de la miniserie, Jared Leto, quien iba disfrazado de gato.

También hubo tomas del vibrante look rosa de Hathaway del desfile de Alta Costura Otoño 2022 de Valentino, su vestido blanco de Cannes 2022, un vestido dorado que usó en el defile de Bulgari y una combinación de bikini y jeans, que lució junto a la entrenadora Monique Eastwood.

La actriz incluso se burló de sus videos virales en los que insta a sus fanáticos a calmarse mientras estaba en Italia, incluidos tres clips diferentes de ella misma hablando ante la multitud, antes de agregar algunos momentos divertidos como cuando hacía twerking con un conjunto a cuadros de Versace.

Por supuesto, Anne Hathaway tuvo que incluir su inolvidable reunión en los premios SAG con Meryl Streep y Emily Blunt, durante la cual hizo un guiño a la película El Diablo viste a la moda vestida con un vestido de azul cerúleo.

Anne Hathaway aprovechó su primer video de Tik Tok para promocionar ‘

The Idea of ​​You

’

También compartió el momento en que se convirtió en la «mejor amiga» de la diseñadora Donatella Versace, con una foto de las dos riéndose en un sofá.

El video de Tik Tok concluyó con algunos de los impresionantes atuendos de la gira de prensa de Anne Hathaway para promocionar The Idea of ​​You, y mientras la música de fondo se desvanece, la estrella, que está ataviada con un vestido rojo ajustado, le dice en broma a su equipo que “se olvidó de hacer un Tik Tok”.

Naturalmente, muchos fanáticos acudieron a la sección de comentarios, haciendo referencias a las películas de Hathaway. Incluso la cuenta oficial de TikTok compartió su entusiasmo y escribió “¡LA REINA ESTÁ AQUÍ!”

Seguramente la estrella tiene mucho que celebrar. Además de producir y protagonizar The Idea of ​​You, que ahora está disponible en la plataforma de Amazon Prime, recientemente le dijo al New York Times que lleva “más de cinco años sobria”.