Angélica Rivera pasa Navidad con su ex y sus hijas

Aunque ellos mismos dijeron que se mantendrían siempre unidos por el amor a sus hijas, Angélica Rivera y José Alberto, El Güero, Castro, no dejan de sorprender cada vez que aparecen juntos. Esta vez, la ex pareja pasó junta la Navidad, acompañados de sus tres hijas.

A través de su cuenta en Instagram, fue la propia Sofía Castro quien compartió una imagen, en la que posa junto a sus papás, y sus hermanas Fernanda y Regina, al parecer, en la Ciudad de México.

“Felices fiestas de nuestra familia a la suya. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, escribió la mayor de las hermanas junto a una fotografía que ha dado mucho de qué hablar.

En la foto, se ve a las tres jóvenes con Angélica y El Güero, fundidos en un abrazo entre carcajadas, mientras posan frente al árbol de navidad, al pie de unas escaleras. Fieles al espíritu de estas épocas, todos los integrantes de la familia llevan sweaters navideños que combinaron cada uno con sus looks.

La imagen confirma lo que el productor dijo hace algunos meses a Tvynovelas, cuando negó los rumores que apuntaban a una reconciliación con la actriz. “Con ella tengo una linda amistad, hay una gran unión. Sí, porque tenemos tres hijas en común y vamos a seguir siendo los papás de esas niñas hasta que la muerte lo decida. No hay nada más que amistad, no hay ninguna otra cosa. Se me hace tonto y amarillista hacer una cosa así, para nada tenemos que ver…Sí realmente nos llevamos como papá y mamá de tres niñas y estamos viendo cuáles son sus escuelas, su vida cotidiana, dónde están, a dónde van, a dónde se mueven”.