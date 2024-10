Angélica Rivera habla de su esperado regreso a la televisión

Angélica Rivera se reencontró con los medios de comunicación durante su llegada a la Ciudad de México, lugar al que llegó acompañada de su hija mayor, Sofía Castro.

La protagonista de telenovelas como Destilando Amor y La Dueña reveló que el 2025 podría ser el año en que su deseo de volver a la pantalla chica se vea consolidado.

Angélica Rivera habla de su regreso a la televisión

“Tengo muchas ganas de regresar a la televisión, espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, un proyecto de amor, porque yo he hecho toda mi vida melodrama, espero encontrar esa oportunidad y espero que pronto, no este año porque estoy dedicada a la boda de Sofi, pero el próximo”, manifestó.

Angélica Rivera hace público su Instagram oficial. (Instagram)

Fue hace unos meses, cuando de acuerdo con la periodista Inés Moreno, la ex primera dama de México ya se encuentra grabando un proyecto.

“Resulta que, en los estudios de Epigmenio, en Argos, se está grabando una serie y sacan a todos de los alrededores, nadie puede entrar al set más que los involucrados porque, ¿quién creen que está grabando la serie?, Angélica Rivera, nuestra ‘Gaviota’ (…) La ‘Gaviota’ está grabando ya en los estudios de Argos”, mencionó Moreno.

Y hablando del terreno sentimental, Angélica dijo estar abierta para tener una nueva pareja, aunque aclaró: “Yo siempre me he dado una oportunidad en el amor, el amor que uno se tiene, no necesito de un hombre para mantenerme bella”.

Angélica Rivera feliz por la boda de Sofía Castro

Finalmente, Angélica Rivera dijo que quedó encantada por haber entregado a su hija Sofía durante la boda por el civil con Pablo Bernot.

Angélica Rivera y Sofía Castro (Instagram)

“Lo decidió Sofi a la mera hora, fue algo muy bonito. Yo creo que tanto ‘El Güero’ como yo somos importantes para ella, aquí los papás, aquí somos al igual 50 y 50, ya me dio esa distinción”, declaró.

Antes de finalizar la entrevista, Sofía Castro confirmó que, a pesar de estar disfrutando de esta nueva etapa, por el momento no desea convertirse en mamá.

Angélica Rivera en la boda civil de su hija, Sofía Castro (Instagram/Angélica Rivera)

“La verdad, ya luego de repente mi mamá me dice ‘señora’, y se siente rarísimo, pero muy bien. Esperamos que pronto, pero todavía no”, concluyó.