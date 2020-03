Angélica Aragón pide dejar de cantar “Mátalas”, de Alejandro Fernández

A días del 9 de marzo, fecha en que se llevará a cabo Un Día Sin Mujeres, acto para reclamar contra la violencia de género en México, figuras del espectáculo se manifestaron a favor del movimiento.

Y entre ellas aparece Angélica Aragón, quien aprovechó un encuentro con la prensa para pedir que se prohíba la popular canción “Mátalas”, de Alejandro Fernández.

“Entra el mariachi y empiezan a cantar una canción. Mátala… a besos… pero mátala… Si la quieres mátala…. Yo dije: ‘Perdón, tenemos que parar de cantar esa canción‘”, explica la actriz, según refleja Telediario, en su edición Monterrey.

Y sigue con su relato: “Y entonces, claro, estaba el mariachi a todo lo que da y me dicen: ‘¿Qué usted la va a cantar?’ (yo respondí) ‘No… no la va a cantar nadie’, y me dicen: ‘Pero es del Potrillo’, y les dije: ‘¿Y qué?… sea de quien sea'”.

Aragón, hija del compositor José Ángel Espinoza Aragón “Ferrusquilla”, remarcó que el tema musical creado por Manuel Eduardo Toscan, es una forma de promover la violencia hacia las mujeres.

“Está tan normalizada la violencia hacia las mujeres que ya a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que es ofensivo de lo que es reprobatorio, de lo que se habría de evitar”, continuó con su relato la figura conocida como la Loba del Sur.

La controvertida letra del tema viene siendo cuestionado desde hace meses, debido al alarmante aumento de la violencia contra las mujeres.

Pese a las críticas, el cantante mexicano se mantiene al margen de la polémica y sigue interpretando el tema. De hecho, cuentan que está incluido en su lista de canciones para nueva gira Hecho en México.

Por: Clarín