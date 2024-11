Ángela Aguilar se olvida de la polémica y rinde homenaje al Día de Muertos

La cantante tuvo una participación especial en un concierto que ofreció Gustavo Dudamel, en medio de la polémica entrevista que dio Cazzu.

Ángela Aguilar reapareció redes sociales en medio de la controversia que protagonizan su esposo Christian Nodal y la argentina Cazzu . La cantante aprovechó la ocasión para destacar su participación especial en un concierto que ofreció Gustavo Dudamel, renombrado músico, compositor y director venezolano, junto a la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

Luego de que Cazzu, ex pareja de Christian Nodal, rompió el silencio por primera vez sobre la inesperada relación del cantante de regional mexicano con la hija de Pepe Aguilar, ésta compartió en redes sociales algunas imágenes del concierto que ofreció con el compositor Gustavo Dudamel.

En aquel evento, la intérprete de Qué Agonía tuvo una participación muy especial: interpretó La Llorona, uno de sus covers más populares, en honor al Día de Muertos.

Horas después de la velada, la cantante mexicana posteó dos videos en sus historias de Instagram, posando muy sonriente junto a su hermano, Leonardo Aguilar.

Ángela Aguilar reapareció en medio de la polémica entrevista que dio Cazzu. (Instagram)

Por otro lado, en la cuenta de Instagram de la cantante mexicana se anunció que formará parte de la entrega anual de los Latin Grammy, en la que celebrarán el 25 aniversario de la premiación, el próximo 14 de noviembre.

Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar y responde a declaraciones de Cazzu

En medio de la polémica generada por declaraciones recientes de Cazzu , Christian Nodal salió en defensa de su esposa, Ángela Aguilar, y aclaró públicamente los rumores que lo señalan de haber sido infiel.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales, Nodal expresó su firme postura ante las especulaciones que han afectado su relación actual y habló abiertamente sobre la incomodidad que le genera la situación.

“Que se haya terminado nuestra relación. Le parezca al mundo o no le parezca al mundo, le parezca a mi ex o no le parezca a mi ex, decidí estar con alguien más y ya está”, comentó Nodal, haciendo referencia a su actual relación con Ángela y al hecho de haber dejado atrás su pasado amoroso con la argentina.

El intérprete de música regional mexicana también dejó en claro que Ángela Aguilar nunca fue parte de su vida mientras mantenía una relación con la madre de su hija, desmintiendo rotundamente los rumores que circulan en redes sociales.

“Para empezar, mi esposa jamás fue mi amante, jamás hubo una, ni siquiera una conversación, ni nada. La única vez que hablamos fue para invitar al Foro Sol… puede que no les parezca cómo se hacen las cosas, pero yo jamás iría por el mundo orgulloso de algo así, de una acción así, yo como hombre jamás haría eso”, afirmó.