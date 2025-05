Ángela Aguilar lanza ‘El equivocado’, tema en el que defiende su amor por Nodal

Con dedicatoria a su esposo Christian Nodal, con quien está a punto de cumplir su primer año de casados, Ángela Aguilar presenta ‘El equivocado’.

Ángela Aguilar vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de El Equivocado, un tema cargado de sentimiento y mensaje personal, dedicado abiertamente a su esposo, el cantante Christian Nodal, con quien celebrará su primer aniversario de casados en julio de este año.

El nuevo tema de la cantante mexicana no solo confirma el fuerte vínculo que une a la hija de Pepe Aguilar con el ícono del regional mexicano, sino que también se presenta como una respuesta clara a las incertidumbres y dudas con que fue resibida su relación desde el inicio.

Ángela Aguilar lanza ‘El equivocado’, tema dedicado a Nodal. (Jason Koerner/Getty Images)

Con una letra honesta y contundente, en un fragmento de la canción se escucha: «Me dicen de todo y que tenga cuidado, que me he enamorado del equivocado», con lo que deja claro que, pese a las opiniones externas, su amor no será escondido ni condicionado por factores externos.

Ángela Aguilar hace una declaración de amor a Nodal en ‘El equivocado’

En otra parte del nuevo tema, la cantante de regional mexicano (quien recientemente estrenó look de impacto) abre su corazón y convierte cada verso en una declaración de amor.

En uno de los fragmentos más emotivos, canta: «El equivocado me llega con flores y para quererlo me sobran razones. Estando en sus brazos, me siento segura, como me enamoran todas sus locuras».

Más adelante, reafirma su postura amorosa con mayora fuerza, al cantar: «Digan lo que digan, él es el correcto, el equivocado. A mí me quedó perfecto», con lo que transforma lo que otros consideran «un error», en su decisión más acertada.

Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera y vida personal de Ángela Aguilar, quien, a través de su música, deja claro que el amor (aunque sea llamado «equivocado» por otros) puede ser la decisión más acertada para uno mismo.