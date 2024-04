Ángela Aguilar no se quedó callada se vio nuevamente señalada por las declaraciones que hizo durante el Mundial de Fútbol, luego de que Danna Paola aseguró recientemente que prefería a España antes que Méxic o en una entrevista.

Ángela Aguilar defiende a Danna Paola por preferir a España que México

Todo se remonta a una fotografía de 2022 tras finalizar el Mundial de Qatar, donde la hija de Pepe Aguilar celebró el triunfo de Argentina sobre Francia en la final de la copa de la FIFA, asegurando que era “25% argentina”, hecho que le costó fuertes críticas en su momento.

Aunque se pensaba que dicha polémica había quedado en el pasado, Danna revivió la controversia, y luego de que ambas fueran criticadas por los internautas, la cantante de regional mexicano salió en defensa de la estrella pop en una entrevista para algunos medios como Venga la Alegría.

“Danna es una amiga mía, y lo que te puedo decir es que estoy muy cansada de que las mujeres tan trabajadoras, poderosas, que se han dedicado toda su vida a estas carreras, las cancelen por babosadas y las metan en problemas por babosadas, yo apoyo la carrera de cualquier mujer que se quiera dedicar a la música, que se quiera dedicar a la industria, y se me hace muy injusto lo que están haciendo, la neta”, expresó sobre Danna.

Ángela Aguilar asegura que está harta de las críticas

Sobre los ataques que ella recibe en redes, la integrante de la dinastía Aguilar manifestó: “es que llega a hartar si no amas lo que haces, y yo amo lo que hago, y a mí me encanta, y si tengo que vivir con la gente no conociéndome o diciéndome cosas que no son verdad, yo sí sé cuál es mi verdad y yo estoy muy contenta de estar aquí”.

No obstante, Ángela reflexionó y admitió que ha cometido algunos errores durante su trayectoria profesional. “Ojalá haya aprendido con varios tropiezos, ya ni quiero usar tacones para no caerme otra vez”, mencionó.

Finalmente, la joven aclaró que tiene mucho camino por recorrer y sabe que no está exenta de cometer algún error, sobre todo por su falta de experiencia en la vida.

“Yo tengo 20 años, la gente a los 20 años está entrando a la universidad o está apenas escogiendo su carrera, yo llevo cantando desde los 8 años, lo único que pasa es que a ustedes los ven sus vecinos y a sus amigos, y a mí me critica todo el mundo”, concluyó.