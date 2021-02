Anel Noreña pierde demanda contra escritora que puso en duda paternidad de José José

Anel Noreña perdió la demanda que hace unos meses interpuso contra la escritora Paty Romani por daño moral, supuestamente porque puso en duda que José José fuera padre de su hijo José Joel.

“La demanda no procedió, esto es lo que a mi me informaron mis abogados, y me informa que no hay procedimiento porque es algo que nunca dije, entonces la actitud probatoria fue difícil, aunque te hablo de eso sin ser abogada”, dijo Romani en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, la escritora descartó proceder legalmente en contra de la ex modelo, pues prefiere enfocarse en sus investigaciones y homenajes para “El Príncipe de la Canción”, por lo que ahora promociona el lanzamiento del libro basado en la vida del cantante, donde además anexa un disco con la entrevista realizada al intérprete, con la cual se basa la publicación, y que de cierta forma desató su disputa con Anel.

“Yo no necesito una serie de testigos ni mucho menos, ahí está la voz de Pepe, yo tuve mucho cuidado en la certificación de los audios”, recalcó.

Por: Agencia México