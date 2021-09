Andrew Garfield odió La red social después de verla por primera vez

Poco más de una década más tarde del estreno de La red social, el mundo entero todavía recuerda con estima aquella famosa escena de la película en la que Andrew Garfield confronta a Jesse Eisenberg en las presuntas oficinas iniciales de Facebook. Hace no mucho se supo que la escena requirió infinitas tomas, por lo que no hay forma exacta de saber, cuántas laptops fueron destrozadas en el proceso, pero sí sabemos que se trata de uno de los mejores momentos en la carrera de Garfield.

A pesar de las flores que estas líneas o cualquier otras, así como las opiniones de muchos cinéfilos, puedan decir. para Andrew Garfield, su reacción inicial tras ver La red social por primera vez, fue un poco de desprecio y vergüenza. El actor confesó recientemente que tanto él, como Jesse Eisenberg odiaron inicialmente la película porque estaban demasiado apenas por cómo sus actuaciones habían demeritado la labor de David Fincher.

«Raramente me siento satisfecho con cómo me salen las cosas. Sufro de ese tipo de insatisfacción divina y extraña que tiene la gran mayoría de las personas creativas», comenzó a explicar Garfield para la revista Total Film, a propósito de sus venideros proyectos para este año (no, no hablamos de Spider-Man: sin regreso a casa).

«Recuerdo ver La red social por primera vez. Jesse y yo estábamos como ‘Ay, odio esta mierda. La odio’ «, dijo el actor. «Y todos alrededor nos decían ‘Qué diablos te sucede, es increíble’. Pero nosotros decíamos ‘No, lo arruinamos. Hubieran contratado a alguien más’. Hay algo saludable en todo eso, que es el crecimiento. Pero a veces también se convierte en un capricho».

Garfield es esa clase de actor que prefiere no ver sus películas a menos que sea necesario. Sobre una trabajo suyo tan mediático y de mucho impacto como lo fue interpretar al arácnido en las manos de Marc Webb, el actor sobre todo celebró el posicionamiento que le dio y le facilitó obtener la atención de labores altruistas y proyectos de tal índole.

En La red social, Andrew Garfield interpretó el papel de Eduardo Saverin, cofundador de Facebook y el ex mejor amigo de Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg). La película está basada en una novela de Ben Mezrich que dramatiza todos los eventos relacionados a la creación de la famosa red social y los posteriores conflictos legales que acosaron a Zuckerberg por la propiedad intelectual del proyecto.

Aunque muchos insisten -sobre todo los involucrados- que las cosas no sucedieron que tal novela y película lo cuentan, a grandes rasgos la historia va por el mismo camino. Saverin a final de cuentas es reconocido como uno de los creadores de Facebook y en efecto ha retirado su palabra y relación del favor de Zuckerberg.

Por su parte, Garfield presume de un año agitado. Protagoniza el drama musical Tick, Tick… Boom!, la primera película dirigida por Lin Manuel Miranda. Además acompaña muy de cerca a -la ya muy aplaudida en dicho filme- Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye, la nueva cinta de David O. Russell, un director experto en colocar a sus actores en la mira de los premios. ¿Será éste el año de Andrew Garfield?

