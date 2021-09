Andrew Garfield asegura que foto suya en No Way Home es photoshop

Andrew Garfield no quiere que los fans de Marvel se hagan falsas expectativas. El actor ha negado varias veces, y con bastante contundencia, su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’, en la que regresarán villanos míticos como el Doctor Octopus de Alfred Molina.

El británico ha hablado sobre las supuestas fotos filtradas en las que aparece en el rodaje de la cinta, desmintiendo que sean reales. “¡Es Photoshop!”, ha exclamado.

El intérprete parece estar cansado de tener que responder a preguntas sobre la tercera entrega en solitario del Spidey de Tom Holland. En plena promoción de su último proyecto cinematográfico, ‘Los ojos de Tammy Faye’. Garfield no quiere que los fans se desilusionen ante la verdad, que él no participa en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Durante su aparición en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon, el actor reveló haber visto sus supuestas fotos en el rodaje de la cinta de Jon Watts. “Sí, me enteré y las vi. Es Photoshop”.

Cuando el público presente mostró su decepción, Garfield añadió que está tratando de “gestionar las expectativas“, dando entender de que no quiere que nadie se haga falsas esperanzas.

Aunque la vehemencia del actor al negar su participación en ‘Spider-Man: No Way Home’ debería servir para que los fans dejen de creer en las teorías sobre la cinta, no parece que haya causado mucho efecto entre el fandom. Solamente una confirmación oficial de Sony y Marvel terminaría por zanjar cualquier tipo de especulación, algo que le ayudaría al actor para tener que dejar de responder preguntas sobre el tema.

El primer tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’ no resolvió las dudas sobre la rumoreada reunión del Peter Parker de Tom Holland con las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield que tendrá el filme. De momento, solo queda esperar al 17 de diciembre, que será cuando Sony y Marvel muestren sus cartas.

