Andrea Legarreta desmiente que joven que participó en vandalismo sea su familiar

Luego de que la noche de ayer se dio a conocer que una joven identificada como Elizabeth Legarreta participó en la marcha donde hubo saqueos, destrozos y fueron vandalizados sitios importantes como el Hemiciclo a Juárez, la conductora de televisión aclaró lo que se volvió tendencia en redes sociales.

Andrea Legarreta aclaró que ninguna prima de ella participó en los actos vandálicos del pasado lunes, dijo no conocer a ninguna Elizabeth Legarreta “no tengo conocimiento si hay un familiar lejano que tenga una hija que se llame así, a ella a la que veo en las fotografías NO la conozco.

Legarreta pidió no ser relacionada con ella, llevar el mismo apellido (si es que lo lleva) No nos hace familia. Añadió que no apoya ningún tipo de violencia.