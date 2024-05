Andrea Legarreta no hizo caso omiso a la reciente controversia que enfrenta la hija de Lucero y Mijares, luego de que la joven fuera blanco de bromas por su aspecto físico, por parte de los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

Andrea Legarreta defiende a Lucerito Mijares tras ataques

La conductora de televisión aprovechó la entrevista con Maxine Woodside, y además de alabar el gran talento de Lucero Mijares, decidió aprovechar el momento para enviar un contundente mensaje a los internautas y medios de comunicación en general.

“No es la primera vez, o sea, son niñas, porque también hablo por mis hijas, que es tristemente una constante, que no solamente es gente de los medios, hay gente en la sociedad que tendríamos que analizarnos, creo que esto puede ser el parteaguas y ayudar a que nos volteemos a ver a nosotros mismos y analizar cómo ser mejores personas”, expresó.

En este sentido, la titular del programa Hoy hizo un llamado a la reflexión y confesó que este tipo de controversias han provocado gran daño en sus hijas.

Andrea Legarreta reconoce el apoyo que sus hijas le dieron a Lucerito Mijares

“Por qué no detenernos y analizar y ver si nos gustaría, antes de agredir, o de atacar, ya sea teniendo un micrófono, o no, con las redes, si nos gustarían que nos hicieran lo mismo, que les hicieran lo mismo a nuestros hijos, que sin siquiera conocernos hablen horrores, sin que siquiera les conste lo que de pronto llegan a decir cosas que les provocan el llanto también, por lo menos en el caso de mis hijas”, confesó Legarreta.

Por otra parte, la artista de 52 años aplaudió que las también hijas de Erik Rubín se unieran y apoyaran a Lucerito Mijares y destacó que las tres son jóvenes promesas que están muy centradas en su realidad y el entorno que las rodea.

“Claro que Mía y Nina, aunque no la hayan visto en esta entrevista, se unen como amigas, como jovencitas, como mujeres, como compañeras han crecido de una manera también muy inteligente, ellas saben que un comentario, o dos, o mil, o de quien sean, no las define, incluso los comentarios maravillosos, ellas saben quiénes son, tienen la certeza de dónde crecieron, qué les gusta, qué no les gusta, que se pueden equivocar, pero no hacen suyos estos comentarios ni la maldad de otros”, concluyó.