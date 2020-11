Ana Claudia Talancón cuenta cuando un fan la golpeó por un personaje

Aunque Ana Claudia Talancón es de las actrices consentidas de los mexicanos, ha llegado a ser atacada por los papeles que interpreta.

En entrevista con Omar Chaparro en su programa ‘Tu-Night’, Ana Claudia habló de una mala experiencia que tuvo mientras se encontraba en el rodaje de la telenovela ‘Vale todo’, un melodrama originalmente brasileño, aunque el ataque ocurrió en Los Ángeles California.

Venía con un dinerito que tenía para mi vestido, me aparté un poquito en un callejón, y una señora se me acercó con un carrito; estaba grabando una telenovela en Brasil donde me llamaba María de Fátima; y de repente me dijo: ‘¡cómo crees que puedes hablarle así a tu mamá y salirte con la tuya!’, me avienta el puñetazo y me empieza a arañar toda, llegó la policía y la agarraron”, contó Ana Claudia.