«Amores perros» cumple 25 años y el Festival de Cannes le rinde homenaje

El Festival de Cannes rindió este martes tributo a «Amores perros» en su 25 aniversario, una película que supuso una «explosión» en el cine mexicano y que le cambió la vida a todos los que participaron en ella, como indicaron hoy su director, Alejandro González Iñárritu, y el actor Gael García Bernal.

«Definitivamente nos cambió la vida a todos los que hicimos la película. Fue un acto colectivo», explicó el realizador mexicano, doble ganador del Óscar al mejor director, por «Birdman» y «The Revenant» (El renacido), antes de la proyección del filme, que fue restaurado en 2019 y que en esta edición del festival era uno de los platos fuertes del programa de joyas históricas Cannes Classics.

Iñárritu se mostró asombrado de que hayan pasado 25 años desde su estreno, en «un abrir y cerrar de ojos», y resaltó que «Amores perros» transformó muchas cosas «en la percepción del cine mexicano», ya que en aquel momento «no había prácticamente posibilidad de hacer una película de joven» y «hacer una carrera era imposible».

También era una quimera entrar en los grandes festivales, como hizo su ópera prima aquel año 2000, al competir en la sección paralela de la Semana de la Crítica de Cannes.

«Es una película que abrió puertas a todos y a muchos más detrás de nosotros, eso es un hecho», aseveró Iñárritu.

Rememoró aquel primer viaje a Cannes, porque ir al certamen de la Costa Azul francesa, sin importar en qué sección, «te cambia la vida», y la experiencia de verse de pronto sentado a la mesa «del diálogo mundial del cine», en un momento en el que el cineasta Bernardo Bertolucci presidía el jurado de la Semana de la Crítica.

Contó anécdotas sobre los nervios que pasó en el estreno de «Amores perros», del que se tuvo que ir anticipadamente tras fumarse dos cajetillas de cigarros para llegar a tiempo a una comida precisamente con Bertolucci y los otros siete participantes de aquel año en la Semana de la Crítica.

Al cineasta italiano le compartió sus nervios y que se sentía como «un niño al que iban a calificar». También la envidia que le daba Bertolucci, que ya era un realizador asentado y no tenía que pasar más por aquella experiencia.

«Alejandro, te tengo una mala noticia: después de la primera película todo es peor», rememoró que le contestó.

Por su parte, el director de «Soñadores» y «El último tango en París» participaba además en el Festival, aquel año 2000, en el homenaje del 25 aniversario de otra de sus grandes obras, «Novecento».

«Yo pensaba, viendo a Bernardo, yo joven, qué sentirá un director viendo una película 25 años después. Yo no podía lo concebir, era algo que yo no podía hacer una ecuación. Y hoy me encuentro aquí», manifestó asombrado.

Y es que a día de hoy, la banalización de la imagen hace que a lo máximo que se pueda aspirar, lamentó, es a «ser la película de la semana en un teléfono móvil».

Junto al realizador también participaron del homenaje varios miembros del equipo, como el actor Gael García Bernal, al que se le saltaron las lágrimas nada más agarrar el micrófono para tomar la palabra.

«Me prometí que iba a empezar a llorar cuando empezara la película y no ahora. Uno ya está grande», dijo, desatando el aplauso del público.

Algo recuperado, García Bernal aprovechó la ocasión para agradecer a Iñárritu aquella oportunidad antes de fundirse en un abrazo con él: «Quiero agradecer específicamente a Alejandro, porque me cambiaste la vida, cabrón».

El encargado de presentar este homenaje fue el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, quien señaló también que «Amores perros» fue una «explosión de algo» que también alimentaron otras figuras de la generación de Iñárritu, como Alfonso Cuarón.

«‘Amores perros’ ya es una película clásica de la historia del cine mexicano, pero también del cine mundial», sostuvo Frémaux.