AMLO “cada día es más artero, más agresivo”: Ciro Gómez Leyva

El periodista Ciro Gómez Leyva calificó como un “acto de intimidación” las declaraciones en su contra vertidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de este miércoles.

López Obrador aseveró que Gómez Leyva recibe dinero del gobierno de “manera indirecta”, además de que forma parte de un “jugoso negocio” junto a la televisora en la que también trabaja.

No es la primera vez que lo hace, lo ha hecho 12 o 15 veces, nunca había sido tan duro, tan impreciso y nunca lo había hecho con tan mala fe”, resaltó.

Tomo el mensaje como acto de intimidación, además, el presidente revela información que no tendría porque saber”, apuntó en su programa en Radio Fórmula.

El comunicador recalcó que estas declaraciones del presidente López Obrador, quien también apuntó que Gómez Leyva lo ataca por estar enojado, reafirman que no entiende la manera en que se toman las decisiones en una mesa de redacción.

“Yo no estoy enojado por que cambiaron el contrato a un empresario con el cual trabajo”, aseguró.

Está muy enojado (López Obrador). Creo que por momentos se siente que esta en un mitin. Hoy lo hace en un tono de franca intimidación. Nosotros hacemos un trabajo periodístico. No es el primer gobierno con lo que trabajamos así, no en cafés, no en comidas, lo hace desde Palacio Nacional sirviéndose de los recursos de la República”, refirió.

Diversas organizaciones no gubernamentales han criticado la actitud del presidente López Obrador hacia la prensa, sector que ha atacado de forma continua en sus conferencia mañaneras por presuntamente defender lo que él denomina como “pensamiento conservador” y a los “gobiernos neoliberales” del pasado.

Información de Vanguardia