AMC lanza la primera imagen del rodaje de la undécima y última temporada de The Walking Dead

El próximo 28 de febrero AMC estrenará los seis episodios adicionales de la temporada 10 de The Walking Dead. La cadena aún no ha cerrado la décima entrega y ya ha lanzado la primera imagen del rodaje de la undécima y última temporada de la ficción.

“El primer día de la última temporada”, se puede leer en la cuenta oficial en Twitter de la serie junto a una imagen de la grabación. La instantánea muestra el molino de Alexandria prácticamente destruido y, frente a él, una mano sosteniendo una claqueta.

La temporada final consta de 24 episodios y ha iniciado su producción bajo estrictos protocolos de seguridad contra la COVID-19. La grabación tuvo que ser aplazada debido a la pandemia y se espera que los nuevos capítulos no se emitan hasta finales de este año.

The first day of the last season of #TWD. pic.twitter.com/b1x1XRHztQ

— The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 9, 2021