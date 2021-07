Amber Heard sigue en Aquaman: «No cederemos a la presión de los fans»

La disputa legal entre Amber Heard y Johnny Depp le ha valido a la actriz una multitud de detractores, quienes exigen su despido de la saga fílmica Aquaman. En 2020, incluso fue lanzada una campaña virtual de recolección de firmas, donde más de 1.8 millones de usuarios se han manifestado a favor del rompimiento entre la tejana y Warner Bros. Pictures. Sin embargo, el rodaje de la secuela Aquaman and the Lost Kingdom comenzó el mes pasado con Heard afianzada todavía al rol de Mera, y aparentemente esto no cambiará.

En una reciente conversación con Deadline, el productor Peter Safran confesó estar sumamente consciente de todo el alboroto que se ha generado en redes sociales, con motivo de la opinión divida que hay alrededor de la actriz de 35 años. No obstante, él considera a Amber Heard una pieza inamovible de Aquaman, tanto como lo es el director James Wan y el protagonista Jason Momoa. Así que no, ni Safran ni nadie de su equipo cederá a las exigencias de fans enfurecidos.

«Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca a la pura presión de los fanáticos«, afirmó el productor. «Tienes que hacer lo mejor para la película. Sentimos que si se trata de James Wan y Jason Momoa, debería ser también de Amber Heard».

Y agregó:

«Uno no ignora lo que está sucediendo en el universo de Twitter, pero eso no significa que tenga que reaccionar o tomarlo como un evangelio o acceder a sus deseos. Tienes que hacer lo correcto para la película, y ahí es donde aterrizamos».

En febrero de 2021, reportes erróneos afirmaban que Amber Heard había sido reemplazada por Emilia Clarke para la venidera secuela de Aquaman. Esto no tardó en desmentirse y a finales de junio, supimos que Aquaman and the Lost Kingdom ya estaba en filmaciones, con Heard firmemente posicionada dentro del elenco. Ello propició que resurgiera en Twitter el hashtag #JusticeForJohnnyDepp, que fanáticos del actor de Piratas del Caribe comenzaron a utilizar desde noviembre del año pasado, en aras de acusar de falsedad las denuncias de la tejana en contra de su expareja.

Recordemos que Depp ha permanecido entre la espada y la pared desde que Heard lo acusara de violencia doméstica, a través de una artículo de The Sun publicado en 2018. Esto provocó que el nominado al Óscar presentara una demanda por difamación, la cual finalmente fue desestimada por la corte británica, en otoño de 2020. Días después del dictamen, Warner Bros. decidió cortar relaciones con Depp y éste quedó fuera de la saga fílmica Animales fantásticos, donde interpretaba al mago oscuro Grindelwald.

Por esas mismas fechas, surgió la mentada campaña en internet para que Warner despidiera a Amber Heard de la saga Aquaman, bajo el argumento de que más bien fue ella quien ejerció violencia sobre Depp durante su turbulento matrimonio.

«Los rumores pagados y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan [las decisiones de casting] porque no tienen base en la realidad. Solo los fanáticos realmente hacen que Aquaman y Aquaman 2 suceda», declaró la actriz en aquel entonces (vía).

Aquaman and the Lost Kingdom, dirigida por James Wan, prevé llegar a cines el 16 de diciembre de 2022.

Fuente:CinePremiere