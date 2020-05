¿Amber Heard podría quedar fuera del reparto de Aquaman 2? Aquí los rumores sobre su papel en DC

Parece que los rumores sobre el despido de Amber Heard del Universo DC son falsos. Pese a la batalla legal que está teniendo contra su ex pareja Johnny Depp por supuestos maltratos, la actriz que interpreta a Mera sigue a bordo de la producción junto a Jason Momoa. Siempre y cuando no vaya a la cárcel claro.

Las últimas acusaciones en el caso de Heard y Depp apuntan a que la actriz fingió diferentes golpes y contusiones, como emular un sangrado de nariz con esmalte rojo de uñas, tal y como ha explicado un amigo de su ex pareja.

Si se llegase a demostrar que éstas lesiones eran falsas, Heard podría ir a la cárcel. Pero por el momento no ha ocurrido, y la intérprete continúa siendo parte del elenco de Aquaman 2.

The Hollywood Reporter señala que por el momento su papel como Mera no peligra. Mientras la batalla legal continúa, cada vez más confusa, entre ambas estrellas, Warner parece no querer encabezar la lista de despidos, ya que Depp sigue siendo protagonista de Animales Fantásticos 3, y Disney por su parte se está replanteando su participación en Piratas del Caribe 6.

Si bien todo es posible cuando el juicio se solucione, por el momento Heard no será reemplazada. Su personaje tuvo bastante éxito en la primera entrega de Aquaman gracias a su química con Jason Momoa, y el estudio quiere repetir la fórmula ganadora, situándose en ésta ocasión en la Edad de Plata y presentando el regreso de Black Manta.

Aquaman 2 llegará a los cines en diciembre de 2022.

Fuente: Sin Embargo