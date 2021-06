Amazon Prime Video México, estrenos junio 2021

La plataforma de streaming Amazon Prime Video anunció sus estrenos para el mes junio 2021. Entre series originales, capítulos nuevos de algunas, temporadas que recién hacen su debut en la televisión y películas que podrás disfrutar desde tu casa, los estrenos de este mes se perfilan para ofrecer un comienzo del verano lleno de emociones.

Por supuesto y como seguramente ya lo sabes, adicional a todo el contenido nuevo que llega a la plataforma, ahí podrás continuar disfrutando de otras series clásicas como Grey’s Anatomy y Dr. House, The Big Bang Theory y varias versiones de La Ley y el orden, las cuales también se encuentran dentro del catálogo.

Entre las series, películas y documentales que encontrarás este mes, se encuentran títulos de acción, anime y series llenas de adrenalina, romance, comedia y muchas emociones. Consulta esta página cada semana para enterarte de cualquier actualización que encontremos y puedas estar siempre al día con todo lo nuevo que ofrecerá la plataforma.

Estrenos de películas en Amazon Prime Video, junio 2021

Abismo (01/06/2021)

Rent (01/06/2021)

Synchronic: Los Límites del tiempo (15/06/2021)

Digimon Adventure: Last evolution Kizuna (18/06/2021)

Last Christmas (25/06/2021)

Series

S.W.A.T: Los hombres de Harrelson (T1 a T3) (01/06/2021)

The Blacklist (T1 a T7), (01/06/2021)

Dom, (04/06/2021)

Leonardo, (11/06/2021)

El Cuento de la Criada (T3), (20/06/2021)

The Walking Dead: World Beyond, (20/06/2021)

Bosch (T7), (25/06/2021)

Solos, (25/06/2021)

September Mornings, (25/06/2021)

Documentales

Green Blood, estreno el 3 de junio

Seve, estreno el 4 de junio

La granja de Clarkson, estreno el 11 de junio

Latin Flow, estreno el 11 de junio

