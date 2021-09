Amazon Prime lanzará el nuevo documental de Justin Bieber, ‘Our World’

Amazon Prime tendrá en su plataforma un nuevo documental sobre la estrella pop, Justin Bieber. Titulada Our World, la película llegará el próximo 8 de octubre al catálogo del streaming para todo el mundo.

Michael D. Ratner fue el encargado de dirigir este material, también estuvo detrás de Justin Bieber: Seasons y su segunda parte, Next Chapter. Es sabido que Ratner conoce bien a Bieber, llevan una buena relación y tiene experiencia colaborando con él.

”La película sigue a Bieber y su equipo cercano en el mes previo a T-Mobile presents New Year’s Eve with Justin Bieber, mientras ensayan y construyen un escenario monumental mientras se adhieren a los estrictos protocolos de seguridad y salud. La película también captura momentos personales de Bieber y su esposa Hailey”, dice la descripción del documental.

Ratner habló sobre el trabajo que ya espera su fecha de lanzamiento. ”No podría estar más orgulloso de nuestra continua asociación con Justin, así como con el equipo de SB Films y el esfuerzo de colaboración de todos para hacer posible este proyecto. Amazon Studios es el socio ideal para compartir esta película”, dijo el director.

Por su parte, el intérprete de Yummy también se expresó sobre su experiencia como artista. ”Actuar en vivo y conectarme con mis fans a través de la música es muy significativo para mí. Especialmente durante el año pasado, poder compartir mis dones para llevar felicidad a las personas en un momento tan triste y aterrador significa mucho para mí”, compartió en un comunicado.

El largometraje fue producido por OBB Pictures, Bieber Time Films y Scooter Braun Films. Ratner colaboró con su hermano Scott, Kfir Goldberg y Andy Miniger con OBB Pictures. El propio Bieber es productor ejecutivo con los coproductores Jules Ferrer, Rory Kramer, Nick DeMoura, Rick Faigin y Jillian Halterman.

Otros títulos cinematográficos en la carrera del canadiense son: Justin Bieber: Never say never (2011), Justin Bieber’s Believe (2013) y los que realizó Ratner. Además cuenta con un roast del canal Comedy Central.