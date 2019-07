Amaranta Hank anuncia que se retira del cine porno

“Me mamé del porno” así comenzó Amaranta Hank en un video de Youtube, titulado “Ya no quiero ser actriz” en el que anuncia que no desea continuar protagonizando películas para adultos.

“Este no es un video de ‘odio el porno’ y ‘el porno vulnera a la mujer’, porque no es así. Simplemente me doy cuenta que no estoy tan cómoda grabando, ya no ocurre lo mismo que antes, que llegaba como muy emocionada a un rodaje, que me gustaba tener sexo con otra persona. Ahora lo veo como un poco más ajeno, siento que no lo disfruto tanto” aseguró.

Alejandra Umaña, afirmó que se trata de un cumulo de factores y que no sabe por cuánto tiempo dejará de hacer pornografía, “puede que vuelva en dos años o en cinco, no lo sé, pero por ahora, en este momento me voy a retirar hasta que lo crea conveniente”.

Finalmente explicó que quiere dedicarse a otros proyectos como su libro y su escuela porno, además reveló que tiene un proyecto totalmente alejado de este tema.