Almodóvar regresa al universo femenino con Penélope Cruz

Pedro Almodóvar expuso toda su vulnerabilidad en la película semiautobiográfica ‘Dolor y gloria’. Ahora regresa a la femineidad no sólo con el cortometraje aspirante al Oscar ‘The Human Voice’ (‘La voz humana’), que llega esta semana a Estados Unidos, sino con una próxima producción que lo reúne con su musa Penélope Cruz.

‘Madres paralelas’ comenzará a rodarse el 21 de marzo en Madrid ‘si el virus no se entromete’, reveló el maestro manchego del cine, quien aprovechó el confinamiento para escribir un nuevo guion al ver frustrados sus planes de filmar el año pasado por primera vez en Estados Unidos debido a la pandemia.

“Vuelvo al universo femenino y a la maternidad también, que es un tema que siempre me ha apasionado. Pero en este caso la maternidad, las madres que aparecen, son muy distintas de las que ha interpretado antes Penélope”, dijo Almodóvar a The Associated Press vía Zoom desde Madrid.

“Son madres digamos muy imperfectas, y es la parte casi que como autor más me ha interesado, sobre todo porque madres abnegadas y heroicas ya he hecho varias. Y va un poco sobre la decendencia, sobre los hijos, pero también sobre los ancestros y bueno pues, sobre la familia”, agregó.

Y eso no es todo lo que tiene entre manos.