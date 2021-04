Allisson Lozz cambiará su nombre, pide propuestas a sus seguidores

A pesar de que Allisson Lozz se alejó desde hace diez años de su carrera artística para enfocarse en su familia, la ahora directora de una importante marca de belleza ha estado muy de cerca con sus seguidores.

E incluso a través de sus redes sociales les pidió que la ayuden a elegir un nuevo nombre que tenga referencia a un país.

“Tengo la tarea esta semana de cambiar mi nombre un tiempo a uno elegido por mí. Saben que amo los nombres de países, mis niñas se llaman London, Sydney y mi perrita Hawái. Es parte de una tarea, no es que no me guste mi nombre, bueno el segundo no me encanta ‘Marian’, pero Allisson me gusta”.

Lozz aseguró que su primer nombre le encanta, a diferencia del segundo ‘Marian’.

Aunado a ello la joven madre compartió que varios integrantes de su familia tienen nombres de países, como sus hermosas hijas London Rose y Sydney.

“Chelsea se llama mi hermana”, “Argelia, así se llamaba mi abuelita materna”, “Bélgica, allá vive la hermana de mi esposito con su esposo y mis sobrinos, es lindo, pero sería confuso”, “Irlanda, me encanta, así se llama mi sobrina”.