Allison Mack intentó reclutar a Alaina Huffman, otra actriz de Smallville, para la secta NXIVM

Han pasado más de dos años desde que el exSmallville estrellas Allison Mack fue arrestado por cargos de sexo tráfico, conspiración tráfico sexual y conspiración para cometer trabajos forzados en nombre de NXIVM, la supuesta secta a la que pertenecía. Bueno, a pesar de esto, incluso hoy, siguen surgiendo más detalles sobre la organización, sus miembros e incluso sus esfuerzos para reclutar a otras personas.

De hecho, hoy es una noticia que incluso la coprotagonista de Mack en Smallville, Alaina Huffman, afirma haber sido un objetivo de la organización, aunque nunca asistió a ninguna de las reuniones del grupo.

Hablando con Page Six , Huffman (quien interpretó a Dinah Lance / Black Canary en el programa ) explicó que Mack la invitó a las reuniones varias veces, pero que nunca asistió por varias razones.

“Cuando era joven, 27, 28, en Smallville, veía a Ally como un punto de referencia: era un par de años más joven que yo y, a pesar de esto, estaba floreciendo, mostrándose como una chica muy viva e independiente”, declaró la actriz.

“Me invitó un par de veces a algunos de estos eventos, pero por varias razones nunca fui, considerando que ya estaba casada y tenía hijos en ese momento y podría tener algo más que hacer”.

Huffman también dijo que Mack no fue la única persona que intentó reclutarla, revelando que Bonnie Piesse , quien interpreta a Beru Lars en Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III – Venganza, no fue la única persona. de los Sith , intentó invitarla a unirse al NXVIM.

“Salimos a cenar y ella dijo: “Oh, tienes que venir a este grupo”.

Por cierto, esta no es la primera vez que Huffman habla sobre los intentos de “avance” Mack y compañía. El año pasado, de hecho, la actriz le dijo a Us Weekly que sospechaba que había “algo extraño” en organización y que esto también ha ayudado a mantenerlo alejado.

“Honestamente, siempre pensé que había algo extraño en las reuniones. Fue solo un sentimiento, como, ‘No, estoy mejor’, y me mantuve alejado. No sé si es porque tenía mi equilibrio, pero no era muy sensible ni vulnerable. Tenía un buen grupo de amigos y una buena familia”.

Allison Mack fue arrestada en abril de 2018 y un año después, en abril de 2019, se declaró culpable de cargos de crimen organizado y conspiración. Actualmente está a la espera de sentencia. Keith Raniere, fundador y líder de NXIVM, fue sentenciado a 120 años de prisión a principios de este mes.

