Allen Daviau, director de fotografía en E.T., muere a los 77 años de complicaciones causadas por el coronavirus

El director de fotografía Allen Daviau, colaborador habitual de Steven Spielberg en películas como E.T. The Extra-Terrestrial y Empire of the Sun, murió a sus 77 años de complicaciones causadas por el coronavirus, informaron este jueves medios de comunicación locales.

El cineasta falleció en Los Ángeles (EU), en la Casa de Campo y Hospital de Cine y Televisión, una comunidad de retiro para profesionales del sector donde, según The Hollywood Reporter, ya han perdido la vida cuatro personas por COVID-19.

Daviau era muy respetado en el mundo del séptimo arte, con cinco nominaciones al Óscar y un currículo de títulos que incluye títulos como Twilight Zone: The Movie (1983), The Falcon and the Snowman (1985), The Color Purple (1985) y Avalon (1990).

Natural de Nueva Orleans, Daviau comenzó en el mundo audiovisual rodando vídeos musicales para grupos como The Animals y The Jimi Hendrix Experience, hasta que coincidió con Steven Spielberg en 1967, cuando rodaron la experimental Amblin‘ en plena época hippie y con un presupuesto de 15 mil dólares.

Desde entonces Spielberg y Daviau iniciaron una colaboración que tuvo su momento cumbre en 1982 con E.T. The Extra-Terrestrial, una cinta considerada actualmente de culto y que en su momento se llevó cuatro premios Óscar de apartados técnicos, pero no logró el de mejor película.

“Me senté con Steven y comenzamos a proyectar películas juntos. Esta es la mejor manera que conozco para comenzar, viendo nuestras propias películas y las de otras personas, discutiéndolas, evolucionando el estilo que queremos. Vimos Night of the Hunter, Alien, Apocalypse Now y Last Tango in Paris“, contó Daviau en una entrevista de 1983.

Tras su trabajo con Spielberg, se asoció con el director Barry Levinson en Avalon (1990) y Bugsy (1991).

Su último trabajo fue Van Helsing en 2004.

El Sindicato de Directores de Hollywood y la Asociación de Directores de Fotografía le dedicaron homenajes en 1997 y 2007 a toda su carrera.

Fuente: Sin Embargo