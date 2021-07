Alistan ‘The Continental’, precuela de ‘John Wick’

La cuarta parte de John Wick está en proceso, pero también una precuela titulada The Continental está en puerta, se trata de una miniserie.

La serie de televisión narrará los orígenes del hotel de asesinos, durante tres episodios de 90 minutos de duración cada uno, dio a conocer The Hollywood Reporter.

Si bien no tiene fecha de estreno, The Continental ya está en preproducción y se sabe que los episodios uno y tres serán dirigidos por el director de El libro de Eli, Albert Hughes, mientras que aún no se define quién podría dirigir el segundo capítulo.

“En la historia de la precuela hay un joven que comienza como un hotelero a sueldo que, junto con otros, crea un refugio para los tipos desagradables, todo en un contexto de la década de 1970 en Nueva York“, detalla el sitio especializado.

Aún se desconoce la sinopsis oficial de la miniserie pero trascendió que narrará el origen del hotel de asesinos cuatro décadas antes de los eventos originales de John Wick, con un joven Winston que algún día se convertirá en el veterano propietario del hotel Continental de Nueva York.