Alfredo Adame se disculpa por mentarle la madre a ciudadanos. Fui víctima de la furia, dice

Alfredo Adame se disculpó luego del polémico enfrentamiento que tuvo contra los automovilistas durante el inicio de su campaña como candidato a Diputado Federal en Tlalpan, por el Partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

A través de un video, el también actor y presentador afirmó que fue víctima del enojo luego de las agresiones que un conductor vehicular lanzó en su contra, sin embargo, destacó que va a controlarse para dar la imagen que el partido pide.

“El fin de semana pasado me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccione de una forma en la que no es la línea que un partido político serio como Redes Sociales Progresistas debe seguir. Fui víctima del enojo y de la furia cuando pues me sentía agredido y respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para que sus candidatos hagan una propuesta seria”, aseveró Adame.

Debido a esa situación, Alfredo Adame se disculpó con sus compañeros del partido político, el equipo de brigada y con el conductor que tuvo el altercado a la altura del parque de diversiones Six Flags.

“Por esta actitud, que de verdad no es la que le conviene al partido, lo nuestro es sanar a México y unirlo en vez de desunirlo y crear conflictos y problemas”, afirmó.

Adame se comprometió a que sus reacciones serán positivas y propositivas para demostrar a los ciudadanos la seriedad del partido que representa, evitando ocasionar problemas que reflejen una mala imagen.

“Es mi compromiso, he aprendido una lección, en la política hay que tener la piel gruesa y la mecha larga… Les hago saber que tengo un compromiso con ustedes de aquí a que termine la campaña y me comportaré de la manera en la que se debe conducir un candidato a Diputado federal”, puntualizó.

Antes de que Alfredo Adame saliera a dar sus declaraciones, Pedro Pablo de Antuñano, dirigente estatal del RSP, difundió un comunicado donde hizo un “enérgico apercibimiento” para que el candidato se conduzca con respeto y cordialidad hacia la ciudadanía.

Además, se pidió disculpas al conductor, los militantes y la ciudadanía por la agresión verbal hecha por Adame.

“Entiendo que en la esfera privada si recibe un insulto tiene derecho a defenderse; sin embargo, nos encontramos en una esfera pública donde como candidatos a puestos de elección popular y como un partido político nacional estamos obligados a dar un buen ejemplo y respetar a los ciudadanos, aún cuando seamos objeto de agresiones”.