Alfredo Adame revela que “Cachirulo” lo acosó sexualmente cuando era menor

En una entrevista, Alfredo Adame reveló que durante su niñez y parte de su adolescencia sufrió varios intentos de abuso sexual, uno de ellos, por parte del actor Enrique Alonso, conocido como ‘Cachirulo’.

La agresión ocurrió un día en el que Adame se quedó solo con el actor, quien anteriormente ya le había hecho insinuaciones sexuales.

“Los sábados mi papá me dejaba solo y él se iba a tomar café con sus amigos. Siempre estaba ahí un personaje que yo veía en la televisión, Enrique Alonso ‘Cachirulo’, el de Teatro Fantástico”.

El también conductor se asustó a tal grado que salió huyendo del lugar completamente aterrorizado, sin embargo, se lo reveló a sus padres mucho tiempo después.

“Un día se me acercó, me quedé solo viendo revistas de aviones y radio control, se me empezó a acercar y me agarró el miembro viril, me ofreció ir a su departamento, me salí espantadísimo”.

Agregó que además de “Cachirulo”, hubo otros personajes que intentaron abusar de él, entre ellos, dos sacerdotes y el director de la escuela a la que iba, pero afortunadamente siempre logró defenderse.

Incluso contó que actualmente también ha sido acosado, pues en redes sociales le llegan mensajes con propuestas sexuales.

Cuando le cuestionaron por qué calló durante tanto tiempo, señaló que antes no se hablaba de esos temas:

“Eso no se manejaba en esos tiempos. Ahora estoy harto de toda esta gente, de todos estos abusadores. Eso me abre los ojos y me abre la boca. Esto es un problema terrible. En esta sociedad andan rondando todos estos depredadores sexuales”.