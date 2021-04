Alfredo Adame responde a quienes lo llaman misógino y homofóbico

Ante los constante señalamientos de que es un hombre misógino, Alfredo Adame se defiende de los ataques asegurando que lo único malo que ha hecho a una mujer fue quitarle las tarjetas de crédito, refiriéndose a su exesposa Mary Paz Banquells.

Adame, de 62 años, afirmó que su ex nunca dijo que él le pegó, insultó o humilló, y solo se refirió a violencia sicológica.

Foto: cuartoscuro

El actor dijo que, a diferencia de lo que muchos creen, no se ha llevado un solo rasguño de las tantas polémicas en las que se ve envuelto.

Y ahora, en los últimos dos años, me he encontrado en la polémica porque la gente me busca, quieren mis reflectores, quieren sus cinco minutos de fama conmigo, pero yo me conduje durante 30 años en mi vida como un hombre decente, trabajador, educado, cortés, caballero, con valores, con principios y moral. Entonces, ¿creen que estos chismes van a dañar mi persona, mi imagen? Nada”