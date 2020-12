Alfredo Adame da positivo a COVID-19 y pide a la gente que se cuide

El actor Alfredo Adame se sometió a una prueba de coronavirus de manera preventiva, a la cual dio positivo, reveló en una entrevista con El Universal.

Adame acudió al doctor a pesar de no presentar síntomas, ya que cuatro personas de la producción de ‘La Ley de Adame’ resultaran contagiadas.

“Fui al hospital y me dijeron que en cuatro o cinco días me tenían el resultado y ayer me metí a la aplicación y dio positivo”, dijo el actor.

Alfredo Adame explicó que en todo momento extremó precauciones para evitar un contagio y que ahora se encuentra aislado en casa sin presentar alguna dificultad.

“Me estuve cuidando, incluso hice acciones especiales, por ejemplo de estarme poniendo con un roll on el bactericida en las fosas nasales, salía con el cubrebocas al gimnasio y a todos lados, saniticé mi casa, pero ahora sí que no sabes ni dónde, quién, cuándo, ni cómo”, dijo Adame.

“No he tenido un solo síntoma, ni flujo nasal, ni dolor de cabeza, ni tos seca, absolutamente nada”, agregó.

“Ya llevo ocho días con el tratamiento, entonces ahora lo que viene es matar al bicho, eso se llevará unos siete días más”, puntualizó.

El actor pidió a los mexicanos que se cuiden y hagan caso a las recomendaciones que hacen autoridades sanitarias.

Con información de El Universal