Alfredo Adame arma tremendo escándalo en programa de Laura Bozzo

Recientemente la conductora Laura Bozzo anunció que inició las grabaciones de su nuevo programa “Laura Sin Censura”, producido por Magda Rodríguez, el cual será transmitido por Unicable.

Dicho proyecto ya tuvo a sus primeros invitados que causaron polémica, ya que en redes sociales circula un vídeo donde Alfredo Adame le grita e insulta a Bozzo.

Según un grupo de periodistas, Adame fue invitado por la productora al programa, lo cual él aceptó, pero con la condición de que Laura no lo insultara, ya que tuvieron rencillas en el pasado.

“Comenzó a decirme que era un misógino y que ella doctora en ciencias, y yo le dije ‘tú no eres nada, eres una persona nefasta que viene a jugar con la miseria de las personas mexicanas y yo pediría que te corrieran del país o te mandaran 4 años a Santa Marta Acatitla’, y me paré y le dije ‘me das asco, eres un ser asqueroso y vas a chi*ga tu mad*e’ Y me fui enojadísimo, la productora Magda Rodríguez que respeto y admiro mucho salió a corretearme hasta el estacionamiento y pedirme que no me fuera, pero le dije que de esa hija de pu*a no quería saber nada. Sí me puse como loco, sí la ofendí, sí la humillé, la mandé a la mie*da”, comentó.

Por| El Imparcial