Alfredo Adame acusa a sus hijos de robarle un documento clave en entrevista de YouTube con Sergio Mayer

Alfredo Adame -de 67 años de edad- revela en la entrevista de YouTubecon Sergio Mayer que sus hijos le robaron un documento clave.

Desde hace varios años, Alfredo Adame ha estado distanciado de sus hijos y recientemente los señaló de ladrones.

Alfredo Adame dice que sus hijos le robaron la visa

Durante la entrevista que Alfredo Adame le dio a Sergio Mayer en su canal de YouTube, aseguró que sus hijos le robaron documentos importantes.

Alfredo Adame tiene tres hijos con Mary Paz Banquells:

Diego Adame, de 33 años de edad

Alejandro Adame, de 30 años de edad

Sebastián Adame, de 26 años de edad

El actor narra que antes de distanciarse de sus hijos, los invitó a su casa a comer y fue ahí donde presuntamente los jóvenes se llevaron sus documentos.

Según narra Alfredo Adame, sus documentos estaban sobre su cama y desaparecieron cuando sus hijos ingresaron a la habitación.

“En la noche sigo haciendo mi maleta y no encuentro mi pasaporte, y no encuentro mi visa, no encuentro nada, empiezo a buscarlas como loco”

Alfredo Adame dice que tuvo que volver a hacer los trámites de sus documentos:

“Pasa un mes, mes y medio y vuelve a suceder la misma situación con mi INE, se robaron los documentos”.

“El actor dice que la intención de sus hijos era vengarse de él, tras ser manipulados por Mary Paz Banquells, de 59 años de edad: “Era una sed de venganza contra mí”.

Alfredo Adame culpa a los medios de que lo llamen misógino y homofóbico

En diversas ocasiones, Alfredo Adame ha sido señalado de homofóbico y misógino por sus comentarios contra algunos de sus compañeras y compañeros.

Alfredo Adame aseguró en la entrevista de Sergio Mayer en YouTube, que fueron los medios quienes le iniciaron esta fama.

El actor dice que Gustavo Adolfo Infante -de 60 años de edad- fue quien inició una campaña de desprestigio en su contra.

Y convenció a su hijo Sebastián Adame para que declarara que el actor era homofóbico.

Además, señala a la revista TVNotas de mentir y publicar una entrevista donde atacaba a una de sus reporteras.