Alex Rodriguez le lanza una indirecta a Ben Affleck tras los rumores de su romance con JLo

El exjugador de los Yankees de New York Alex Rodriguez dio una enigmática respuesta a una pregunta sobre la supuesta reconciliación de su ex, Jennifer Lopez, con el actor Ben Affleck.”¡Vamos Yankees!”, declaró el exbeisbolista en un comentario al medio Page Six.

Cabe recordar que Affleck, con quien Lopez estuvo comprometida a principios de 2000, es un hincha de los Medias Rojas de Boston, el gran rival de los Yankees. ¿Tal vez fue una indirecta al intérprete de Batman?Lopez y Affleck —que terminó su relación con la actriz Ana de Armas en enero— pasaron juntos las vacaciones de aproximadamente una semana en Yellowstone Club, en Montana, o por lo menos así lo afirma una fuente anónima.

“Estaban solos. Solo ellos dos”, revela en un comentario al tabloide E! News.Por su parte, otro informante, consultado por el medio Page Six, cuenta que Affleck ha sido visto varias veces yendo a la mansión de la diva del Bronx en California en su automóvil Escalade blanco.

“Sus miembros de la seguridad lo recogen en un lugar cercano y lo devuelven después de pasar unas horas en su casa”, subraya.

Lo y A-Rod se comprometieron en septiembre de 2019, tras más de dos años de relación, pero pospusieron dos veces la boda a causa de la pandemia. En marzo de 2021, comenzaron a circular rumores de su supuesta ruptura.

“Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos, y esperamos seguir siéndolo”, anunció la pareja finalmente en abril.

Sputnik