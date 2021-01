Alex Malverde, promotor del hip hop nacional, fallece por complicaciones derivadas de la COVID-19

Alex Malverde, manager y promotor del hip hop nacional, falleció por complicaciones derivadas de la COVID-19.

El pasado 7 de enero, Malverde dio a conocer que había dado positivo por coronavirus a través de su cuenta de Twitter.

Conforme pasaban los días, el promotor iba compartiendo sus síntomas. “Pos me hice el valiente y quise tender mi cama solo, no iba ni a la mitad y se me iba el aire mal pero. Fue como dos horas de cardio en ayunas. Fuck COVID (sic)”, escribió.

Hasta que finalmente la tarde del 11 de enero, el manager se sinceró al publicar tenía miedo de “cerrar los ojos y no volver”.

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos (sic)”.

Colegas, amigos y seguidores de Alex Malverde se encargaron de confirmar el fallecimiento del promotor a través de redes sociales.

Malverde fue fundador del colectivo Homegrown y lanzó el primer disco de La Banda Bastón.

Fuente: Sin Embargo