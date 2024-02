Alertan a Taylor Swift por violenta reacción de Travis Kelce en el Super Bowl

Travis Kelce no solo captó la atención en la final de los Chiefs de Kansas City contra San Francisco 49ers por su desempeño, también por su violenta reacción: le gritó al entrenador en jefe Andy Reid antes de su victoria en el Super Bowl.

El ala cerrada estaba claramente furioso y frustrado después de que los Chiefs perdieron un balón suelto en el segundo cuarto antes de su emocionante remontada en tiempo extra, lo que llevó al equipo a vencer a San Francisco.

Travis Kelce le grita al entrenador Andy Reid

El novio de Taylor Swift fue captado gritando y golpeando en la cara a Reid porque quería regresar al juego luego de la pérdida de balón. Ante su furia, apareció su compañero de equipo Jerick McKinnon para contenerlo.

Los espectadores se apresuraron a criticar la agresión de Kelce e, inmediatamente, una fuente descartó cualquier tipo de problema entre el jugador y el entrenador.

“Es simplemente un jugador apasionado y todos estaban nerviosos. ¡Es el Super Bowl! Pero no hubo ninguna mala intención”, dijo el informante al sitio de noticias Page Six. “Él respeta al entrenador Reid. En realidad se trata sólo de la pasión del juego. No fue nada grave”, agregó.

Sin embargo, cibernautas argumentaron que la reacción de Tavis Kelce dejó en evidencia que es un hombre agresivo y con poca inteligencia emocional, lo que calificaron como una ‘red flag’ para su novia Taylor Swift.

Critican a Travis Kelce por su violenta reacción

A través de redes sociales, los usuarios criticaron el actuar de Travis Kelce y pidieron que en futuras actuaciones analice su papel en el juego antes de reaccionar.

“Y así, de repente, estoy menos emocionado por Travis Kelce”, dijo un usuario en su cuenta de X.

Además, hubo quienes opinan que nadie debería reaccionar de una forma agresiva. “No puedes comportarte de manera tan agresiva solo porque estás frustrado. Taylor, mi querida, mi paloma, mi cordero, esta es una gran bandera roja”.

Miles coincidieron en que este comportamiento es una ‘red flag’ para Taylor: «Travis Kelce es una bandera roja. Esa agresión no es lo que Taylor necesita», dijo otro fan en las redes sociales.

Además pidieron que en futuro Travis lo haga mejor: «Travis Kelce tiene que hacerlo mejor, hombre», dijo otro de los seguidores de la estrella pop.