Alejandro Tommasi se lanza contra Jesús Ochoa por presunto desfalco

Luego de que hace unos días varios actores ratificaran una denuncia por fraude contra el Comité de Jubilaciones de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), Alejandro Tommasi comentó que Jesús Ochoa, Secretario General de Institución, pudo ser el responsable de quedarse con 5 millones de pesos provenientes del presunto delito.

“Son más de 40 millones de pesos (los que hacen falta) y es un dinero que para nosotros es muy importante porque es la jubilación de nosotros (los actores). No sé si sea cierto, pero Jesús Ochoa aceptó que tomó 5 millones de pesos de ahí, eso fue a la mitad de la pandemia, hace 6 meses”, aseguró el actor en el programa ‘De Primera Mano’.

El intérprete del ‘Doctor Aarón’ en la telenovela ‘Quererlo Todo’ señaló que el probable argumento de Ochoa para tomar el dinero fue que él y su familia tenían necesidad económica porque no tenía trabajo.

“Yo tampoco tengo trabajo y no los estoy tomando, y yo estoy cotizando y él no cotiza, él tiene un sueldo como Secretario General y no tiene derecho a tocar ni un centavo que nosotros cotizamos, y mucho menos el de jubilación que es un fideicomiso intocable por la ley”.

Además, Alejandro Tommasi cuestionó en dónde quedaron los otros 35 millones de pesos que restan, independientemente de los 5 que presuntamente tomó su colega, Jesús Ochoa.

Por si fuera poco, advirtió que el supuesto desfalco a la ANDA podría traer problemas legales con el banco de donde se sustrajo el dinero.