Alejandro Sanz habla por primera de su romance con Candela Márquez

Desde que hicieron público su romance, Alejandro Sanz y Candela Márquez no han parado de demostrar su amor a través de redes sociales, incluso han aparecido muy enamorados en algunas alfombras rojas.

Pero ahora, el cantante habló abiertamente de su relación con la actriz. En una nueva entrevista que le concedió a Vanity Fair, el intérprete de Corazón Partío reconoció que su romance con la intérprete es una de las mejores cosas que le han pasado en mucho tiempo.

Alejandro Sanz habla de su romance con Candela Márquez

Alejandro Sanz no pudo negar lo enamorado y pleno que se encuentra en estos momentos de su vida gracias a la presencia de Candela Márquez en su vida.

“La verdad es de las cosas más bonitas que me han pasado últimamente. Una mujer que me hace sentir persona, me hace sentir querido y me hace sentir especial”, expresó el cantante. “Ella irradia felicidad y es dicharachera y es graciosa y me comprende».

Alejandro Sanz y Candela Márquez (GIORGIO VIERA/AFP)

Además, el cantante resaltó todo lo que ha aprendido durante el tiempo que llevan de relación. “Me ha enseñado que a veces, cuando se pueden explicar las cosas de una forma más tranquila, no necesitas correr. De hecho, se está muy bien enfrentando un problema con alguien al lado que te apoya. Todo eso me ha enseñado”, agregó el artista de 56 años.

La relación de Candela Márquez y Manuela Sanz

La relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez está pasando por su mejor momento, tanto así que la actriz mantiene una buena relación con los hijos del cantante, en especial con su hija mayor, Manuela Sanz.

Manuela, Candela Márquez y Alejandro Sanz (Romain Maurice/Getty Images)

En una entrevista, el intérprete fue cuestionado sobre la cercanía entre ellas y aseguró que su novia ha encajado muy bien con su familia. “Sí, todos la adoran. Cuando me ven bien, todo el mundo está tranquilo y contento y no se pone a analizar ni a juzgar”, aseguró el cantante. “Y además es que ella es muy simpática, con una vis cómica muy graciosa”, agregó.

En noviembre del año pasado, Candela y Manuela fueron captadas por las cámaras del programa Ventaneando dando un paseo por calles de Monterrey. En aquella ocasión, la actriz española no quiso compartir detalles de su romance con Alejandro al que se refirió como “un príncipe”.

Y esa no ha sido la única aparición pública que han hecho de estas, el 13 de noviembre de 2024 posaron juntas con Alejandro en la alfombra roja de los Latin Grammy. Además, las dos celebraron con el cantante la llegada del 2025.