Alejandro Fernández quedaría fuera del testamento de su padre por alcoholismo

No es ningún secreto que a Alejandro Fernández de vez en cuando se toma una que otra copita; sin embargo, hasta la fecha el cantante y su hijo han dejado claro que no existe ningún problema de alcoholismo aunque parezca lo contrario, algo que no cree del todo Vicente Fernández.

De acuerdo con la revista TVNotas, al llamado ‘Charro de Huentitán’ le regresó el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada en 2002. La primera vez se le alojó en la próstata y diez años después, cuando pensó que la había superado, le volvió pero en el hígado.

Actualmente su estado de salud sería delicado, razón por la que ‘Chente’ no sale de su rancho ‘Los tres potrillos’ ya que se encuentra angustiado e incluso estaría viendo lo de su testamento, que aunque tiempo atrás lo redactó, decidió modificarlo.

Una fuente cercana a la familia Fernández, contó al medio que hace unos meses, Vicente comenzó a sentir un fuerte dolor en el abdomen por lo que tras varios estudios le informaron que padece cáncer de intestino.

Por lo anterior, el intérprete de “Mujeres divinas” estaría esperando un trasplante de hígado.

El tema estaría siendo manejado con la mayor discreción por lo que la Dinastía sería la única en conocer la situación actual de Don Vicente puesto que él no desea que su público lo vea en mal estado. Incluso, su supuesto cáncer también sería un secreto para María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, ya que ella también se encuentra mal de salud y esto sería un duro golpe.

Mientras Don Vicente se cuida lo mejor que puede, llevando una buena dieta y siguiendo al pie de la letra indicaciones médicas, estaría considerando dejar fuera de su testamento a Alejandro Fernández, a quien constantemente le ha pedido deje los excesos debido a que le molesta verlo envuelto en escándalos que alteran a su madre, quien padece diabetes.

Por tal comportamiento y considerando que a ‘El Potrillo’ no le importa preocupar y alterar a su progenitora, Don Vicente lo dejaría fuera de su herencia para darle una lección de vida.

Se dice que gran parte de su fortuna la recibirá Doña Cuquita, mientras que lo demás será repartido entre sus hijos: Vicente Jr., Gerardo, Alejandra, y sus nietos.

Fuente: SDP Noticias