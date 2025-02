Alejandro Fernández habla de su retiro de la música y da una posible fecha

En una reciente entrevista, Alejandro Fernández adelantó la fecha tentativa en la que considera que quiere retirarse de los escenarios.

Después de una trayectoria profesional de más de 40 años sobre los escenarios, el cantante Alejandro Fernández es uno de los artistas más importantes de la música ranchera y el pop latino, y se encuentra en un momento inmejorable de su carrera.

Sin embargo, el intérprete también conocido como “El Potrillo”, quien además goza de gran cariño y aceptación por parte de millones de fans en México, Latinoamérica y España, sorprendió al revelar recientemente que ya está contemplando su retiro y no descarta que dentro de unos años ofrezca un tour “del adiós”.

¿Cuáles son los planes de Alejandro Fernández?

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que abordó la idea de su retiro, Alejandro Fernández detalló los planes profesionales que están en su agenda este año, en el que ya piensa en lo que será su siguiente álbum de estudio.

Hijo de tigre:

“Ahorita tenemos este proyecto del disco De Rey a Rey, vamos a trabajar todo este año, vamos a hacer toda la gira, y a mediados de este año yo creo que ya vamos a empezar a juntarnos con la compañía, con mi management, para hacer una junta y empezar a ver ¿con quién vamos a trabajar?, ¿qué productor?, ¿por qué lado le vamos a dar? Si es ranchero, si va a ser una fusión de algo más moderno, eso es lo que toca ahorita para ver qué disco sigue”, dijo Alejandro.

Alejandro Fernández tiene planes a corto y a largo plazo sobre su carrera y el final de ésta (Instagram)

Alejandro Fernández ya piensa en su retiro y da una posible fecha

Más allá de los planes que tiene este año para grabar nuevo material discográfico y con más de cuatro décadas de carrera artística, Alejandro Fernández confesó cómo y cuándo imagina su retiro de la música.

Toda una vida dedicada a la música:

Espectáculos

“A futuro, pues no sé. La verdad yo me veo como en 10 años ya retirándome de la carrera”, reveló el intérprete de “Como quien pierde una estrella” y “Nube viajera”.

El legado musical de la familia Fernández sigue vigente con los hijos de Alejandro (Instagram)

“Quiero aprovechar el tiempo. Empecé joven, pues que tengo mis cosas, mis ahorros y todo esto, que por estar viviendo en el ácido y en este rush del trabajo, pues lamentablemente a veces no tienes los tiempos para poder disfrutar de los amigos, de la familia, de tus hijos. Entonces yo creo que en unos 10 años ya hablaremos, pero empezaré a preparar ya mi gira de despedida”, aseguró el hijo menor de Vicente Fernández y Cuquita Abarca.

Alejandro Fernández también piensa en disfrutar de su familia (Instagram/Alejandro Fernández)

Alejandro Fernández podría seguir el ejemplo de su papá, Vicente Fernández

Sin embargo, y más allá de sus intenciones de poner a su familia, Alejandro Fernández también recordó el famoso lema de su papá, “Mientras el público no deje de aplaudir, yo no dejo de cantar”, por lo que quizás su retiro no llegue tan pronto como él considera.

Siempre en su mente y en su corazón:

Espectáculos

“Pero bien, me veo siguiendo, o sea… siguiendo los pasos de mi padre, cantando hasta que el público me dé permiso, y como decía él, mientras siga teniendo las facultades para poder cantar, pues les seguiré… mientras que el público quiera seguirme escuchando cantando en un escenario, pues seguiré aquí”, finalizó.

Alejandro Fernández (OCESA/Cuartoscuro)

Por ahora, Alejandro se encuentra promocionando su propia versión del éxito “A Mi Manera”, que es conocido bajo la voz de Vicente Fernández, y fue escrita originalmente por el Paul Anka, además de su reciente colaboración con Yuridia con el sencillo “Un bendito día”, que es parte del nuevo álbum Sin Llorar de la cantante sonorense.