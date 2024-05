Alejandra Guzmán toma drástica decisión y saca de su testamento a su sobrino

Alejandra Guzmán respondió si Apolo, el hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán, continúa dentro de la lista como heredero del testamento de la cantante.

El niño se encuentra en medio de una polémica ya que en junio de 2023 el hermano de la roquera dio a conocer en un comunicado que se había hecho una supuesta prueba de ADN y que los resultados señalaron que presuntamente no era el papá biológico del pequeño, a quien tuvo con su ahora ex Mayela Laguna.

La mujer asegura que Luis Enrique Guzmán sí es el papá de su hijo. Actualmente existe un proceso legal para determinar si es o no el padre biológico del menor.

Hasta antes del escándalo, era habitual ver a Apolo de manera muy cariñosa por gran parte de la familia Pinal, incluidas Alejandra Guzmán y doña Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán aclara si Apolo sigue siendo su heredero

Antes de que estallara la polémica, se había dicho que Alejandra Guzmán supuestamente lo había nombrado como su heredero. Hubo quienes afirmaron que eso lo hizo incluso al sacar a su hija Frida Sofía de la herencia, pues ambas están distanciadas desde 2018.

Ahora, ante las dudas que existen sobre el origen del niño, a la cantante se le preguntó si Apolo «sigue siendo su heredero».

«No, desgraciadamente no», contestó contundente frente a los reporteros.

Alejandra Guzmán no cree que Apolo sea su sobrino

«Apolo no es su nieto (de Silvia Pinal y Enrique Guzmán) y ya, no pasa nada, ya pasaron los años. No entiendo por qué pasan estas cosas, pero sé que somos un foco de atractivo para muchas cosas y nada, al final hay que sobrevivir», agregó sobre la controversia en la que está envuelta su familia.

«Lástima porque yo lo adoro, pero está cañón», puntualizó la cantante, a quien en el pasado se le vió varias veces feliz con el niño.

En abril de 2022, Mayela Laguna declaró en entrevista con el programa De primera mano que estaba enterada de las supuestas intenciones de Alejandra Guzmán de incluir a su hijo Apolo en su testamento.

Pocas semanas después, y ya en plena controversia por el origen del niño, la artista negó que eso fuera cierto. «Eso fue un chisme tras otro, lo sabrán cuando me muera. Cuando me muera ahí les contaré a quién le dejaré mis cosas, mejor me las gasto, para eso soy buena, hay que gastárselo antes de que suceda», dijo a Ventaneando.

