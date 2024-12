Alejandra Guzmán reveló que desea pasar la Navidad con toda su familia completa.

La dinastía Pinal continúa sobrellevando la dolorosa pérdida de la última diva del cine de oro mexicano , quien falleció el pasado 28 de noviembre, y dejó una gran tristeza entre sus familiares, amigos del medio artístico y seguidores.

Alejandra Guzmán comparte los planes navideños de la familia Pinal

En medio del dolor por perder a su madre, Alejandra Guzmán se sinceró sobre cómo será la primera Navidad sin doña Silvia Pinal; lo que cambiaría si tuviera la oportunidad de volver a ser niña y, además, la manera en que ha enfrentado las polémicas en su vida.

La cantante recordó el legado familiar que les dejó la matriarca de su dinastía, y manifestó que desea pasar el 24 de diciembre con sus seres queridos.

“No, pero sí les dije que nos juntáramos, porque si no vamos a perder ese núcleo y no lo quiero perder. Somos muchas viejas fregonas. Con Sylvia, con Stephanie, con Michelle, con Luis Enrique, con Giordana, con Scherry, con Camila”, expresó la rockera.

Sin embargo, mientras recordaba a su hija Frida Sofía, Alejandra reconoció que aún no han logrado subsanar sus diferencias, por lo que espera que en un futuro la joven pueda unirse en familia para compartir la Navidad.

“Ojalá Frida algún día venga, ¿no?, pero pues mira, yo creo que también hay que darle espacio y cada quien lleva el luto como quiere. Sé que algún día vamos a estar juntas, y por lo menos tuvimos un acercamiento muy bello, y mi mamá me permitió ese momento, me lo regaló”, declaró.

Alejandra Guzmán quiere pasar Navidad con su hija Frida Sofía

No obstante, cuando Alan Tacher mencionó que Alejandra fue la primera en dar el paso para arreglar sus problemas con Frida, la intérprete no se quedó callada y recalcó: “Siempre ha sido así, eh, no matther whats (no importa lo que sea)”.

Pero al hablar de las controversias que ha enfrentado durante su trayectoria artística, Alejandra recordó una de las últimas que vivió con la prensa durante su arribo al aeropuerto, y manteniendo su versión de los hechos, la cantante sostuvo que alguien la tiró.

“A veces, me vale, a veces digo: ‘¿por qué me odian tanto, pero es que es una %$$*#, o sea, ¿sabes qué?, dejé de ver, cuando me pasan cosas fuertes, dejo de ver la tele y dejo de ver las redes”, explicó sobre las polémicas.

Finalmente, la estrella de la música aseveró que nunca le ha importado lo que digan de ella, sobre todo después de la caída que protagonizó.

“Ah, bueno, pero esa me tiraron, y que yo estaba %$$*#, yo digo: ‘ay, no $%%&’, pero me tiraron feo. Yo realmente siempre me ha valido gorro porque, como no soy así de: ‘ay, estoy aquí, no sé qué’, porque nunca he sido así, no soy ni tan presumida, ni tan $#%&. Es lo que menos me importa en la vida, qué digan de mí, imagínate si no, no sería yo, Alejandra, pero sí me gusta que siempre estén bien pendientes”, concluyó.